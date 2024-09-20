獨／搶親大戲落幕！中信金董事會結果出爐 停止公開收購新光金

中信金控（2891）20日上午11點舉行例行董事會，針對新光金（2888）搶親案進行討論，中信金在本月16日（本周一）被金管會駁回新光金公開收購案，昨日金管會又罕見在例行記者會上動怒，強調緩議收購案也就是不同意，中信金董事會因此決議停止收購新光金計畫。

中信金自8月20日宣布公開收購新光金，8月23日董事會通過啟動公開收購新光金股票，宣布以現金360億元加換股共1,314億元，啟動非合意公開收購，目標收購到51%，換股比例，為一股新光股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金。

中信金16日遭金管會宣布駁回申請案，中信金當天晚間發出聲明表示「感到遺憾，尊重主管機關決議。」隨後隔一天，在中秋節當天，中信金發布重訊表示，將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定，市場解讀，中信金有望敗部復活捲土重來，但隨著金管會強硬的態度，也讓這場持續一個月的搶親大戲，正式落幕。