新壽副董洪士琪力挺新新併 股臨會通過合併案 有信心

新光人壽副董洪士琪昨（19）日以新勝、臺灣新光實業大股東身分，向外界公開喊話，他指出，新光金（2888）股東林伯翰對新光金董事們所謂掏空或賤賣的不實指控，家族公司將會對其提起最嚴厲的法律動作。同時，他對股臨會合併案的通過也具有信心。

洪士琪表示，過去一年多來，新經營團隊堅守公司治理下默默地做了相當多的努力，可明顯的感受到主管機關對經營團隊的態度，從默默的觀望到對團隊的鼓勵。

但他也坦言，新光金依照自己的體質，要跨大步的成長有其瓶頸，合併絕對是向上成長的關鍵，而金融機構的合併要看的面向非常的廣，也很深。也絕不是價格一項因素就決定一切。

洪士琪強調，金控合併後的財務規劃有各種方式，時間演進也會有不同組合，往往看到的都不一定是最後的結果，他也引用的一句台詞：「車子只要往前跑，就能解決任何困難。」他相信新新併一定會展現明顯的綜效和成果。

針對過去一年新壽有做一連串的人事調動，外界傳台新金董事長吳東亮為影子董事，對此，洪士琪鄭重澄清，「完全沒有。公司同仁都很清楚，就是按規矩流程來進行人事的升遷及調動，都是照制度一步一步走。」

為了使合併案順利通過，洪士琪指出，「有持續都有與外資接觸，大家各自努力，但仔細看新光過去這一年來，每一個時間點做的事都有合乎基本的邏輯跟概念，因此我完全不擔心。」至於是否對股臨會通過合併案有信心，他則說，「我做事都很清楚，一步一步往前走，相信還是會達到想要的預期」。

另外，新光金19日亦發出聲明嚴正駁斥及鄭重澄清，合併的換股比例符合獨立專家所出具的合理換股比例區間，以19日台新金收盤價18.55元計算，每股換股價格約為14.22元，較新光金股價漲幅約12%，顯無「賤賣資產」之情事。