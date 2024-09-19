新光金大股東林伯翰反對新新併 喊話散戶別為20元 賠了1,000元價差

新光金（2888）將於10月9日舉行股東臨時會決議合併案，市場上已出現「委託書徵求戰」，更傳出有人用20元一張代價徵求委託書，新光金大股東林伯翰昨（19）日受訪時呼籲股東，沒必要為了20元，不賺1,000元價差，他更以股本、獲利等來計算，認為台新金為了合併新光金鋌而走險。

林伯翰接下來也將前往南部，拜會多位新光金大股東，同時持續爭取外資支持。

針對新新併，林伯翰提出看法，若以「新光金+台新金」股本來看，假設要賺每股純益（EPS）1元，等於每年要賺256億元，以目前兩家金控獲利，合併後的台新新光金控可能長期EPS低於1元，名列金控後段班。他認為，「台新金為了合併新光金鋌而走險，甘冒大幅增加股本的方式，且EPS跟不上股本大增的幅度，而短線操作實在不可取。」

由於市場傳潛在徵求委託書的價錢在20元左右，林伯翰也對股東們喊話，「有需要為了20元把自己賣了嗎？留下來，若股價漲1元，1張就有1,000元了。」他呼籲小股東不要為了20元就把委託書交出去，最後被台新金併了，還不如投下合併反對票，等待更好的合併對象，賺取價差。

他強調，他自始至終都未反對合併，但合併的對象可以增加選擇，例如兆豐金旗下沒有壽險公司，和新光金也是具互補性的好選擇，屆時「不只飛龍在天，而是一飛沖天」。

對於10月9日股東臨時會，林伯翰分析，假設出席率在80%左右，加上外資沒有棄權，可滿足三分之二股東出席，而過半決勝點是41%，「只要贏10萬張就好了」。若以雙方各掌握三成委託書，加上反對派原股東持有15%，對戰對方的7%、8%，他樂觀以對。

對於和新光金創辦人吳東進關係，林伯翰強調，自己不是親人或家人，不能代表他說話，對我來說他是前輩，也是長輩，但吳東進每次都介紹他是「新光創業家族的第三代，也是他現在的事業夥伴。」