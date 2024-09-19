新光金招親案／官員說重話 金管會：中信勿再擾亂市場

新光金（2888）招親案，終惹怒金管會。中信金將在今（20）日開董事會重新核定收購新光金計畫，被視為對新光金不放手，銀行局副局長童政彰昨撂重話，金管會緩議就是「反對」，文字委婉但態度堅定，請中信金勿再擾亂市場，勿輕忽金管會維護市場秩序的決心。

對此中信金昨日表示，相關後續，待今日董事會後公告。

金管會緩議中信金公開收購案時間表 圖／經濟日報提供

新光金兩大股東內鬨也讓金管會示警，童政彰昨日說，金融機構是受到高度監理的行業，大股東和高階經理人任何行為，都會列監理機關評價，任何行為和資訊發布，都必須要非常審慎。

金管會16日以四大理由「緩議」中信收購新光，並指出有10月9日新光與台新股臨會的不確定因素「需等不確定因素確定化」，被市場解讀是，中信金可等10月9日新新併破局之後，再敗部復活。

中信金更在隔天、17日發重訊指出「對金管會指正的項目，將重新修訂計畫再送董事會核定」意味並未棄守新光金。

昨童政彰罕見動怒說，緩議就是反對、就是不同意，金管會無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽金管會維護市場秩序的決心。

此話意味著，中信金沒有二度送件的機會了嗎？童政彰說，市場的秩序是我們最重要的考量點，不應該在此情況下，有任何擾動市場秩序的行為。

童政彰說，相關訊息發布和重大決策的決定，金融機構經營階層都要審慎思考，重視自己的忠實義務，更要環顧到金管會對維護市場秩序安定的決心。

金管會昨此一席態度堅定的話，被市場認為，中信金在金管會反對收購案後，竟在隔天又說要重修計畫，已被金管會視為「擾亂秩序」，言下之意，是要中信金退出這場賽局。

至於新光金兩大股東鬧內鬨，童政彰也說，大股東和高階經理人任何行為，都會列監理機關評價和社會大眾信賴的程度，任何行為和資訊發布，都必須要非常審慎。

他說，金融機構是受高度監理，任何一個金融家做任何決策或行為時，是否有去思考社會如何評價你這樣行為，從此反思之後，再去做妥適回應，這當中也代表監理機關及社會大眾，對金融機構的一個高度期待。

他也提醒，委託書雖是市場運作狀況，但也一再表明，絕對不允許有違反資本市場相關規定的行為，這部分有請集保和證交所同時去注意這樣情況，絕對不允許過程中，有踩到法律紅線情況。

證期局主秘尚光琪表示，依照公開發行公司出席股東會委託書規則，禁止價購委託書，徵求人若有價購委託書，若事實明確，可處罰鍰，表決權不予計算，限制一年內不能擔任徵求人或代為處理徵求事務。