併購新光金案 中信金拚復活 金管會：緩議即反對

金管會日前宣布不同意中信金控公開收購新光金控，中信金今天將開董事會討論重提修訂版的計畫，金管會銀行局副局長童政彰昨說，「監理機關的態度是堅定的，緩議就是反對」，金融機構不能有任何擾動市場秩序的行為。

對於金管會的高分貝回應，中信金昨低調回應，表示會依照金管會的指示辦理。至於今天舉行的董事會，中信金指出，相關後續待董事會之後公告，市場預期中信金除了向董事會正式說明此次被金管會駁回的原因之外，若討論後續公開收購架構的調整，也不會在十月九日台新金、新光金股臨會討論「新新併」能否過關前向金管會送件，甚至也不排除放棄新光金，物色併購其他金融機構的可行性。

銀行局：別輕忽主管機關決心

金管會在秋節前夕舉行臨時記者會，宣布中信金公開收購新光金一案「予以緩議」，隔天中信金發布重大訊息，表示將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，今天會向董事會報告及說明，並依董事會決議擬訂後續計畫。

童政彰昨天在金管會例行記者會指出，金管會副主委邱淑貞十六日已經講得很清楚，緩議就是反對，緩議是金管會對受高度監理的金融機構寄予它共同維護市場秩序的期待，文字委婉，但監理態度是堅定地不同意。

童政彰說，在這當下，市場的秩序是金管會最重要的考量點，監理機關無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心；金融機構經營階層要思考，任何訊息發布、重大決策一定要注意自己忠實義務，以及主管機關一向呼籲要重視社會大眾、客戶、員工及股東四大利害關係人的立場。

據了解，金管會主要是對於中信金在中秋節發重訊宣布要重修公開收購的架構「很感冒」，邱淑貞在記者會雖表示，中信金若想再提公開收購，至少要等到十月九日股臨會的變數釐清，但中信金隔天就發重訊，讓金管會錯愕及不解。

金融家言行 「金管會會評價」

另一方面，儘管金管會要求中信金、台新金、新光金不得再互相攻擊，如今卻變成新光金「股東互打」，金管會如何界定這是攻擊還是股東合理表達看法？童政彰說，不只公司，股東也一樣，金融機構包括銀行、保險或證券，都是受到高度監理，以及社會大眾高度信賴期待的機構，在作決定之前，都要慎思社會大眾、員工、股東如何評價這行為，做出最妥適的決策和反應，「金融家在決策行為時，如何思考社會去評價這些行為，這些也代表監理機關及大眾的高度期待」。

童政彰表示，不只公司，「大股東任何行為及高階經理人的行為，也都會列為金管會的評價，任何發言都要審慎」。

針對委託書徵求，證期局主秘尚光琪說，一旦查到價購委託書，不但處以罰鍰，甚至表決權不予計算，且一年內不得為徵求人或代為處理徵求事務。