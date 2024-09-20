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新新併 新光金大股東隔空交火

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

攸關台新金控新光金控能否合併的股東臨時會十月九日舉行，委託書徵求戰開打，由於本周是黃金關鍵期，反對與贊成「新新併」的新光金大股東林伯翰、洪士琪昨天持續隔空交鋒。林伯翰表示，股臨會出席率應會有百分之八十，誰能夠衝過百分之四十，就是決勝點。

針對外資動向，林伯翰分析，台新金提出的特別股架構是一大問題，外資的心態是「好進好出」，但特別股卻要鎖三年，且利率只有百分之一點六六五，低於其他特別股利率，相信會使外資接受度大打折扣。他也主動拋出新想法，公股體系的兆豐金控也是新光金合併的絕佳對象，主要是看好中信金或兆豐金在海外的實力，對新光金未來將有幫助。他昨天也南下拜會當地的新光金大股東爭取支持，已密切聯絡外資爭取支持。

洪士琪隨後也以新勝、新光實業大股東身分公開喊話，他表示任何價格都會隨著時間而調整，一定有其脈絡存在，不能用前面的斷言後面的，並強調一年來新光金士氣往上，「只要車子還在跑，就能解決所有困難」。他說，新光金若單靠自己要跨大步成長有其瓶頸，合併絕對是向上成長的關鍵，且金融機構合併要看的面向既廣且深，絕非單靠價格一項因素就決定一切，金管會的聲明已相當清楚。

中信金控 台新金控 新光金控

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