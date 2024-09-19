中信拚敗部復活 金管會怒斥「已反對」勿輕忽決心
中信金（2891）周五將召開董事會，市場預期仍對新光金（2888）不放手。銀行局副局長童政彰罕見怒斥，金管會的「緩議」就是「反對」，文字委婉但態度堅定，請金融機構不要輕忽金管會維護市場秩序的決心。
此話態度堅定，對外表達態度是：請中信金離開，不要再進場攪局了。
童政彰說，緩議就是「反對」，緩議是對受高度監理機關寄予共同維護市場秩序的期待，「文字委婉、但監理態度堅定，就是不同意」，金管會無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽金管會維護市場秩序的決心，請金融機構的經營階層要去思考，任何訊息的發布，重大決策都要重視到自己的忠實義務，金管會呼籲要重視四個利害關係人的一致立場。
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