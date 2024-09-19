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中信金未放棄併購 外資持續大買、新光金盤中反彈逾3%

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
中信金。(聯合報系資料照片)
中信金。(聯合報系資料照片)

金管會在16日以四大理由駁回中信金（2891）收購新光金（2888）案，導致新光金18日股價重挫超過7%，收12.3元，不過中信金發布重訊表示，將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定，讓市場推測中信金並未放棄，新光金19日反彈上漲，盤中漲幅逾3%。

金管會16日以四大理由駁回中信金對新光金的公開收購案，一、中信金規劃收購10%至51%新光金持股，卻對整併各種狀況未有完整規劃，整併方案不完備；二、若屆時未能完成收購，釋股處理也欠缺內容；三、對新壽財務掌握度不足，未提出增資承諾；四、公開收購以換股做對價，對雙方股東權益保障不足。

對於中信金是否可以再送件，金管會則表示，仍鼓勵金融機構良性併購，但須對任何可能的情境之下有完整規劃，像是10月9日新新併雙方的股東臨時會要召開了，對併購會造成什麼影響，中信金控應把不確定因素變成確定、可控，再採取行動。

對此中信金發布重訊，表示「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。」聲明一出，讓市場推測，中信金並未放棄，最快周五董事會有結論。

中信金目前似乎並未放棄收購新光金，外資昨持續買超新光金，買超逾8萬多張，為連13買，自營商則大賣超過2萬張。

新光金今以12.5元開高，一度上漲至12.7元，盤中漲幅逾3%；台新金（2887）上漲逾1%，中信金則小跌，於平盤附近震盪。

中信金控 台新金控 新光金控

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