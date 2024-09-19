新光金委託書大戰 29組對決

新光金控合併案引爆委託書徵求大戰，公司內部不同立場的大股東也隔空互嗆，使得這場金控整併大戲熱度不減。

新光金昨天公告委託書徵求名單，贊成和反對與台新金控合併的兩方共有廿九位徵求人，其中，徵求贊成方有十六組，由台新金董事長吳東亮的妻子彭雪芬領軍，新光金股東林伯翰領頭的徵求反對方則有十三組，戰況之激烈可見一斑。

台新金與新光金將於十月九日舉行股東臨時會，屆時將決定「新新併」的成敗，贊成與反對方除了積極徵求委託書，雙方也公開喊話爭取股東的認同。贊成「新新併」的新光人壽副董洪士琪昨天表示，新光的員工都很良善，但「強摘的果實未必好吃」。

他也以「維持現狀即是落伍，支持新新併、創造新未來」為題發表四點公開聲明，除了呼籲小股東支持台新新光併，共享未來經營成果，並抨擊新光金大股東林伯翰以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙新新併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱為「打工仔」，讓人感慨又氣憤。

林伯翰則以「贊同改革，但反對以改革之名，掏空新光金股東權益」為題發表聲明回擊洪士琪，林伯翰指出，他反對的是透過價購委託書，以不實手段掏空新光金股東的權益，低價賣給台新金。若不是他出面抗議新光金董事會的不公不義，台新金會加價嗎？何況合併對象挑價格低、體質差的公司合併，究竟是誰在阻擾新光金變好。

而受到金管會駁回中信金公開收購新光金影響，三家金控的股價昨天出現明顯波動，其中新光金慘遭捧殺，股價爆量大跌百分之七點八六、收十二點三元。反觀先前因為要買新光金而一路被外資拋售的中信金，股價跳空開高以卅三點六元收盤，上漲百分之二點七五。台新金則收在十八點二元、跌幅百分之三點四五。

分析師指出，中信金先前股價直直落，主因為市場當時認為出價太高，雖然長遠有併購利益，但未來兩、三年股東報酬率及每股盈餘都會因此受影響。

對於三家金控股價波動，一位金融業高層指出，投資人保護中心現在應該要有所動作，至少要開始準備蒐集相關事證，包括反對或贊成方這一個多月來的言論、聲明或媒體投書或者是廣告，蒐證重點在於相關的參與者是否刻意用某些訊息誤導投資人相信新光金一定會和自己合併成功，結果去投資，但是之後主管機關的裁奪卻和事實發展不同，導致投資人慘賠。