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林伯翰回應發三點聲明 表示「贊同改革 反對掏空」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

新光金（2888）股東林伯翰昨（18）日以「贊同改革，但反對以改革之名，掏空新光金股東權益」為題發布三點聲明反擊。

第一，他並未反對改革，但他反對掏空新光金所有股東的權益，低價賣給台新金，圖利台新金股東。

第二，林伯翰認為，「若不是有中信金公開收購出價14.55元，若不是他自己出面抗議新光金董事會的不公不義，台新金會加價嗎？」他質問，「身為新光金董事，為什麼顧的是台新金股東的利益，不是新光金股東的利益？」

第三，林伯翰更指出，中信金公開收購案被金管會緩議，導致18日新光金股價暴跌7%，「扣掉沒有人想要的特別股欠條，現在台新金換新光金的價格已經跌到12.3元，未來台新金股價續跌，換股價只會離中信金的14.55元，愈來愈遠」，他想問新光金董事會，要怎麼跟所有新光金股東說明。

中信金控 台新金控 新光金控

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