新光金股價暴跌小股民慘賠 投保中心角色受矚目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會周一突如其來宣布駁回中信金的公開收購，即使經過秋節假日沉澱，但收假後的交易日，新光金股價仍然應聲而倒，以每股12.3元，大跌7.87%作收，現在除了新新併後續發展、中信金到底將如何捲土重來之外，市場更高度矚目的是到底在聲明滿天飛、消息一片混亂當下，不明就理上車買新光金的投資人，受傷程度到底有多大，投保中心後續的動向已經引起金融圈高度矚目。

一位金融業董總級大老就指出，投資人保護中心現在應該要有所動作了，至少要開始準備相關的蒐證，關於新新併的任何參與一方，無論是反對者或者是贊成者這一個多月來的言論、聲明或者是媒體投書或者是廣告，都應該收集清楚。

立法院將在本週五開議，財委會也已經選出召委，屆時新光金的併購一定會成為財委會的質詢焦點，除了金管會提早一周宣布否決中信金公開收購之外，股東權益的確保、各路人馬彼此火併至今仍未熄火，金管會該如何維持市場秩序也會是財委會質詢的重頭戲，另外，小股民因為誤信消息而導致投資損失，投保中心是否能對此補救？也將受到高度的矚目。

這位大老就指出，所謂投保中心的搜證重點應在於，相關的參與者是否刻意用某些訊息，來誤導投資人相信新光金一定併得成，結果去投資，但是之後主管機關的裁奪卻跟事實發展不同，於是投資人慘賠。

大老接著說，尤其倘若直至明年第一季，到頭來若金管會沒有核准新新併、又不讓中信金公開收購新光金，形同新光金最後走回原點依然是單身，少了併購題材的加持，股價從現在的兩位數回到個位數，屆時承受投資損失的新光金投資人一定會跑去找投保中心求償，倘若投保中心沒有在這個時候及早的進行資料蒐證的話，恐怕到時候無力幫投資人向任何一方追究責任。

至於相關參與者，不管任何一方，一定都會兩手一攤，說這個是由於金管會的決策所導致。為了避免到時候各方推卸責任，投保中心及早展開蒐證勢在必行。

中信金控 台新金控 新光金控

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