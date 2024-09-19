洪士琪盼股東挺新新併 強調「維持現狀即是落伍」

新光金（2888）「委託書徵求戰」正式開打，新壽副董、新光金董事同時也是新勝、臺灣新光實業代表人洪士琪昨（18）日發出聲明，喊話「維持現狀即是落伍」，希望所有股東支持台新新光併，換股成為未來新公司的股東，一起共享未來經營成果。

洪士琪在聲明中指出，去年6月在大多數股東的支持下，新光金控董事會才能全面改組，因此有機會改善經營體質，而有今日轉虧為盈、價值浮現的成績。

洪士琪表示，然值此合併關鍵時刻，原造成新光金控經營不善的部分成員，近日一直以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙台新新光併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱之為「打工仔」，這是多麼讓人感慨又氣憤的事。而台新金控9月11日宣布調整價格後，依16日收盤價，台新金出價達14.42 元，已超越中信金價格。