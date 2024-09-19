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新光金委託書大戰開打 兩派推出29位徵求人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
昨天是金管會不同意中信金申請公開收購新光金後第一個交易日，新光金一度大跌超過7％，中信金股價逆勢走強。 聯合報系資料照
昨天是金管會不同意中信金申請公開收購新光金後第一個交易日，新光金一度大跌超過7％，中信金股價逆勢走強。 聯合報系資料照

新新併（台新金併新光金）能否成局備受關注，新光金（2888）委託書大戰雙方「徵求人」出爐，贊成、反對兩派共推出29位徵求人，贊成方16位、反對方13位。

新光金昨（18）日公告委託書徵求名單，合計雙方共有29位徵求人，其中，徵求贊成方有16位，由台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬領軍，新光金股東林伯翰領頭的徵求反對方則有13位。

新光金委託書徵求PK 圖／經濟日報提供
新光金委託書徵求PK 圖／經濟日報提供

金管會在16日緩議中信金公開收購新光金案，造成中秋節過後，三家金控股價波動明顯，新光金爆量重挫7.8％，終場成交量超過71萬張，以12.3元作收；台新金終場收在18.2元、跌幅3.4％，成交量逾7萬張；中信金則以33.6元、上漲2.7％收盤，成交量超過20萬張。

不過隨著中信金17日重訊透露，針對金管會緩議理由，將重修計畫後，本周五董事會進行討論，讓中新併（中信金併新光金）又燃起希望。這也使得新光金10月9日股東臨時會格外有看頭，昨天公布的委託書徵求場所更涵蓋三大民間通路全通、長龍、聯洲企管顧問外，還有九家券商或銀行參與，雙方勢必要奮力一搏。

據新光金最新公告，徵求贊成新新併一方合計出動16個徵求人，包括東博投資、傳文國際、新勝公司、王田毛紡、臺灣新光實業、文士企管顧問、良木企業、洪琪公司、家邦投資、吳邦聲、新沛實業、瑞芳農業、興吉投資、北投大飯店、永光公司、吳娟娟。其中，新勝公司、王田毛紡、台灣新光實業、永光公司的負責人皆為台新金控董事長吳東亮夫人彭雪芬。贊成派合計以48%目標做為徵求上限。

贊成派徵求場所包括三大民間通路全通128個徵求點、長龍138個徵求點、聯洲企管顧問115個徵求點，加上合作券商，合計414個徵求點。

由林伯翰領頭的反對合併議案的一派本次提出13位徵求人，包含他自己推出六組徵求人，分別為新光國際開發、台灣新光不動產開發 、新光國際投資 、豐澤國際、林伯翰、林偉澤；同時林伯翰另透過友好人士黃逸仁、林松檜 、陳乾信、陳麗鳳、李柔蓁、連紀暘、許佳盈等七人，出面徵求委託書，合計以39%目標做為徵求上限。

反對派徵求場所則有三大通路，分別為中信證券十個徵求場所、中國信託銀行155個徵求場所、元大證券148個徵求場，合計313個徵求點。

中信金控 台新金控 新光金控

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