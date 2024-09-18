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被批「抹黑阻變革」 新光大股東林伯翰發3點聲明反擊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金大股東董事林伯翰。本報資料照片
新光金大股東董事林伯翰。本報資料照片

新光人壽副董事長、新光集團創始股東之一的洪家第三代洪士琪18日以新勝和新光實業代表人的身分，發出聲明稱新光集團林家大股東林伯翰先生，近日一直以抹黑方式阻撓新光金（2888）變革，阻礙台新新光併，對此，林伯翰亦以「贊同改革，但反對以改革之名，掏空新光金股東權益」為題發布三點聲明反擊。

林伯翰三點聲明全文如下：

一、改革，大家都贊同改革，但反對假藉以「改革之名」，透過價購委託書，以不實的手段，掏空新光金所有股東的權益，低價賣給台新金（2887），圖利台新金股東。

二、今天若不是中信金（2891）公開收購出價14.55元，若不是我林伯翰出面抗議新光金董事會的不公不義，台新金會加價嗎！？身為新光金董事，為什麼顧的是台新金股東的利益，不是新光金股東的利益！

三、今天中信金公開收購案被金管會緩議，新光金股價暴跌7%，市值蒸發200億！扣掉沒有人想要的特別股欠條，現在台新金換新光金的價格已經跌到12.3元，未來台新金股價續跌，換股價只會離中信金的14.55元，越來越遠！你要怎麼跟所有新光金股東說明，合併對象挑的價格低、體質差的公司合併，究竟是誰在阻擾新光金變好！

中信金 台新金 新光金 股東 金管會

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