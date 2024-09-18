搶親新光金還有戲？ 分析師推演中信金可能這樣做…

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中信金（2891）公開收購新光金（2888）一案，遭金管會以四大理由駁回，新新併的機率大增，但是，中信金搶親是不是就沒戲了？從中信金發出的重訊內容來看，市場推測似乎並未結束，有分析師認為，中信金有機會可以一次解決金管會所有的駁回理由，關鍵就在於10月11月的股東臨時會。

新光金吸引台新金（2887）、中信金爭相求娶，但金管會在16日以四大理由駁回中信金收購新光金案，包括，一、中信金規劃收購10%至51%新光金持股，卻對整併各種狀況未有完整規劃，整併方案不完備；二、若屆時未能完成收購，釋股處理也欠缺內容；三、對新壽財務掌握度不足，未提出增資承諾；四、公開收購以換股做對價，對雙方股東權益保障不足。

中信金則是在17日針對公開收購新光金一事，發出40字重大訊息說明，強調「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定」。

市場推測，中信金收購新光金的合併案可能捲土重來，最快在20日的中信金董事會將有結論；也由於中信金收購案遭駁回，台新金合併新光金的機率大增，不過，首先要過的是兩家金控將在10月9日召開的股東臨時會，新新併能不能都獲得股東同意通過。

至於中信金，目前似乎並未放棄收購新光金，證券分析師張陳浩認為，預計10月11日召開的股東臨時會很關鍵，推測中信金將會拉高額定資本額，之後再透過辦理現金增資及發行債券型特別股來籌資，另外，股東臨時會中也可以就收購新光金一案預做準備，取得股東的同意。

張陳浩強調，有了充足的資本，中信金若再提案送件收購新光金，就可以用現金全額收購，同時也有可以注資新壽，改善資本適足率的資金；張陳浩認為，這樣一連串的對策執行下來，中信金可以全面釐清金管會所提出的駁回理由，再拚公開收購。

中信金控 台新金控 新光金控

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