新壽副董事長洪士琪：維持現狀即是落伍 支持新新併

金管會緩議中信金申請公開收購新光金，但中信金拚敗部復活重送計畫至董事會，新光金董事暨新壽副董事長洪士琪今天以新光金法人股東新勝及新實代表人名義發布聲明，呼籲股東支持新新併，以創造員工、客戶、公司及股東4贏局面。

金管會16日晚間宣布緩議中新併可能性，中信金沈澱1天後發布重訊，公開強調將重新修訂計畫再送董事會，意味仍不放棄併購新光金機會。新光集團大股東林伯翰則發布聲明，呼籲新光金股東於10月9日股東臨時會對新新併投下反對票，市場喧騰多時的金控三角戀後續發展備受矚目。

洪士琪今天以新勝暨台灣新光實業股份有限公司代表人名義發布聲明指出，2023年6月在大多數股東支持下，新光金董事會全面改組，有機會改善經營體質，而有今天轉虧為盈、價值浮現的成績，此為全體股東及現有經營團隊、員工共同努力才能完成，「是我們一起攜手創造這份驕傲」。

洪士琪指控，值此合併關鍵時刻，林伯翰近日以抹黑阻撓新光金變革、阻礙台新金與新光金合併，甚至將長年為新光打拚的夥伴稱之為「打工仔」，身為林家後代，在享受他人努力打拚成果時，卻一再踐踏別人付出的心血努力、為一己之私攻擊孕育他成長的新光大家庭。

洪士琪表示，台新金在9月11日宣布調整價格後，依9月16日收盤價，台新金出價已達14.42元，已超越中信金價格，符合股東期待，希望股東慎思明辨，勿被誤導。

洪士琪指出，新光金在新經營團隊努力下，好不容易有今天成績，也找到願意一起攜手共組未來的台新金，雙方文化背景相似、融合會更加速，員工安心、客戶放心，公司就有信心往更美好的方向邁進，進而回饋更好的報酬給股東，成就4贏。

洪士琪強調，特別感謝主管機關金管會用心維持金融秩序穩定及新光金股東對新經營團隊的肯定，他呼籲所有股東秉持去年支持改革的熱情，再度支持陪伴新經營團隊走完成功的最後一哩路，支持台新金與新光金合併，換股成為未來新公司股東，共享未來經營成果。