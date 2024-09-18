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新壽副董座洪士琪：「維持現狀即是落伍 支持新新併」提四大聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光人壽副董事長，也是新光金控洪家大股東洪士琪，今日忍不住跳出來發出四點公開聲明。 記者杜建重／攝影【作者：杜建重，日期：2024-09-10，數位典藏序號：20240910150932326】
新光人壽副董事長，也是新光金控洪家大股東洪士琪，今日忍不住跳出來發出四點公開聲明。 記者杜建重／攝影【作者：杜建重，日期：2024-09-10，數位典藏序號：20240910150932326】

新光人壽副董事長，也是新光金控洪家大股東洪士琪，今日以新勝和新光實業兩家新光集團控股公司代表人的身分，以「維持現狀即是落伍，支持新新併、創造新未來」為題，對外發表四點公開聲明。

新光金控委託書徵求，這一個星期是關鍵的一周，面對以林家大股東林伯翰為首的反對派來勢洶洶，贊成合併的徵求人新勝、新實也由洪士琪出面呼籲股東支持，聲明全文如下：

一、去年6月在大多數股東的支持下，新光金控董事會才能全面改組，因此有機會改善經營體質，而有今日轉虧為盈、價值浮現的成績。這是我們全體股東及現有經營團隊、員工共同努力下，才能完成，是我們一起攜手創造了這份驕傲。

二、 然值此合併關鍵時刻，原造成新光金控經營不善之部分成員林伯翰先生，近日一直以抹黑方式阻撓新光變革，阻礙台新新光併，甚將長年為新光打拚的夥伴們稱之為「打工仔」，這是多麼讓人感慨又氣憤的事。

身為林家後代在享受著他人努力打拚的成果時，卻一再踐踏著別人所付出的心血努力、為一己之私攻擊孕育他成長的新光大家庭，這樣的人實在不值得股東們的信賴託負！而且台新金控於9月11日宣布調整價格後，依9月16日收盤價，台新金出價達14.42元，已超越中信金價格，符合股東們的期待，希望股東們慎思明辨，勿被誤導。

三、 新光金控在新經營團隊努力下，好不容易有今日的成績，也找到願意一起攜手共組未來的台新金控，雙方文化背景相似、融合會更加速，員工安心、客戶放心，公司就有信心往更美好的方向邁進，進而回饋更好的報酬給股東，成就四贏。

四、 在此特別感謝主管機關用心維持金融秩序之穩定，以及新光金股東對新經營團隊之肯定，因此，懇請所有股東本著去年支持我們改革的熱情，再度支持陪伴我們，走完成功的最後一哩路，支持台新新光併，換股成為未來新公司的股東，一起共享未來經營成果。

中信金控 台新金控 新光金控

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