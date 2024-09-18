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中信金發布重訊「中新併」後面還有戲 周五董事會見真章

經濟日報／ 記者陳佩嘉楊筱筠／台北報導
中信金控。圖/本報資料照片
中信金控。圖/本報資料照片

中信金控（2891）昨（17）日針對公開收購新光金（2888），發出40字重大訊息說明，強調「針對昨日金管會對本公司重大轉投資項目的指正，本公司將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定。」市場推測，雙方合併案極可能捲土重來，最快本周五（20日）中信金董事會見真章。

中信金昨發布重訊，等於給小股東希望，將對本周新光金委託書大戰造成重要影響，是否導致新光金股東紛紛投票反對新新併，影響投票結果，是觀察重點。

中信金公開收購新光金案，16日遭金管會駁回，中信金應證交所要求，於昨日發布重訊對外說明，不過出乎意料之外的是，中信表達，將於周五向董事會報告及說明，並依董事會決議，擬訂後續計畫。聲明一出，讓市場推測，中信金並未放棄，最快周五董事會有結論。

據了解，金管會副主委邱淑貞在16日針對媒體詢問中信金公開收購新光金案遭緩議後，是否能再次送件，她表示，中信必須把「不確定因素確定化」，像是10月9日新新併雙方的股東臨時會要召開了，對併購造成影響，任何可能情境下須有完整規劃，如何讓10月9日可控，可以採取比較好的策略。

市場人士指出，這讓中信金有很大的空間，若新新併破局，中信金可再次向金管會提出申請。至於中信金要如何針對金管會緩議的四大理由，給予相對應的解決方案，就考驗中信金的智慧。

金管會16日以四大理由駁回中信金對新光金的公開收購案，一、中信金規劃收購10%至51%新光金持股，卻對整併各種狀況未有完整規劃，整併方案不完備；二、若屆時未能完成收購，釋股處理也欠缺內容；三、對新壽財務掌握度不足，未提出增資承諾；四、公開收購以換股做對價，對雙方股東權益保障不足。

中信金將於10月11日召開股東臨時會，預料將修正章程，調高額定資本額。

金管會官員昨日表示，必須等到中信金控董事會後公布細項，才能有新的判斷。惟金管會先前針對中信金控是否可以再送件，強調回應金融機構必須要在可能的情境之下有完整規劃，中信金控應把不確定因素變成確定、可控，再採取行動，金管會仍鼓勵金融機構良性併購。


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