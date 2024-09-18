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中信金收購新光金遭金管會駁回「新新併」仍要過四關卡

經濟日報／ 記者陳佩嘉戴玉翔／台北報導
新新併要修成正果，仍將面臨四大關卡。 圖／聯合報系資料照片
新新併要修成正果，仍將面臨四大關卡。 圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）雙龍搶珠案，隨著中信金（2891）公開收購新光金16日遭金管會駁回，使得新新併（台新金併新光金）機率大增。金融圈高層認為，新新併要修成正果，仍將面臨四大關卡，包括委託書徵求、外資支持、股東和諧，及金管會的最終准駁。

在委託書徵求部分，目前分為兩派，包括以新光金公司派為主、力推合併的大股東，以及以股東林伯翰為主、反對合併的大股東，前者掌握民間三大通路商全通、長龍、聯洲及元富、華南永昌、康和、國票、大昌證券，後者掌握國內證券經紀龍頭券商元大證及中信金控據點，雙方的委託書徵求人分別有16位及近十位，競爭相當激烈。

以現在新光金股東結構來看，吳、林、洪三大創始股東的股權不及三成，外資二成，其餘是散戶，台新金（2887）董事長吳東亮為首的新光金公司派，有其通路優勢，但林伯翰為首的反對派股東，也有大型券商優勢，委託書大戰鹿死誰手，還有得拚。

熟悉通路的金融圈高層表示，目前雙方都宣稱可掌握三成委託書，股東會流會機率不大，關鍵在於台新金祭出的換股條件是否能獲得市場認同，包括1股新光金換0.672股台新金，以及0.175股的辛種特別股，要鎖三年，等同於向股東借錢合併新光金，是否能獲得股東同意。

其次是外資態度，這次台新金祭出的換股條件，是否能滿足外資的投資標準，尤其特別股是否能獲外資認同，是重要關鍵。金融圈認為，短期外資的資金，可能期望快進快出，就可能影響外資最後是否投下贊成票，這也是一大考驗。

第三，大股東間的和諧。從金管會16日記者會上，副主委邱淑貞三度提及要兩大金控「停止相互攻擊」。過去幾宗大型的合併案中，金管會也曾以董事間沒有全體共識，且併購案涉及訴訟，而不予同意，顯然對於金融業的整體，金管會更看重的是和諧，以發揮合併綜效。

最後，也是最重要的是金管會的最終准駁。雖然在中信金公開收購新光金的申請案被金管會駁回後，新新併看似成功機會提高，但即使雙方股東臨時會通過，也須獲得金管會同意，過去曾發生過金融合併案獲雙方股東會通過，最後卻遭金管會駁回的案例。


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