新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

台新金控、中信金控搶親新光金控的三角戀吵得轟轟烈烈，在金管會前天以四點理由不同意「中新併」後，原本市場預期「新新併」的出線機率大增，想不到中信金在不到廿四小時表態將重修計畫捲土重來，意味著這場金融整併大戲將進入延長賽。

對於中信金「直球對決」金管會，表面上看似挑戰主管機關的決定，但金管會職司監督、管理金融機構，金融業是被高度監理的行業，金控大老闆再怎麼「財大氣粗」，也不會笨到和主管機關作對，或公開讓官員面子掛不住。既然如此，金管會前天才否決了「中新併」，中信金為何時隔不到廿四小時，就藉由發布重訊宣布要報董事會討論重新修訂公開收購新光金的計畫呢？

對中信金而言，要向董事會報告及說明重新修訂公開收購新光金的計畫，是起源於金管會有疑慮，至於修訂內容為何、董事會何時完成核定，周五董事會不一定能「一步到位」，但此舉則可向外界宣告中信金併購新光金的意向並未改變，也就是說，中信要以此表態自己還在這場賽局。

然而，除了重新修訂公開收購計畫，中信要提高自己在這場金控併購戰取勝的機率，另一條非走不可的路，就是讓十月九日的台新金、新光金股東臨時會無法通過新新併，必須強化反新新併的力道，本周進入熱戰的委託書徵求大戰中信不能當局外人，而選擇此時表態要捲土重來，可說是一舉兩得，短期目標是爭取反新新併的小股東支持，中長期目標則是等待一旦新新併破局，屆時重提公開收購案就有其正當性，也符合金管會的期待與要求。