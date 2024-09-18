中信金不放棄併購新光金 周五董事會將討論收購計畫

中信金控公開收購新光金控，金管會提出四理由表示不同意後，不到廿四小時，中信金昨傍晚公告，要將金管會裁定緩議的公開收購計畫，盡快依金管會的要求重新修訂，並將於周五的例行董事會提出報告及說明，並依董事會決議擬訂後續計畫。

至於中信金將如何調整公開收購架構，據了解，收購下限可能從百分之十大幅拉高至百分之卅以上，而上限也可能從百分之五十一上調，以消弭金管會對下限百分之十過低的疑慮；另一方面，收購新光金若要採取百分之百現金，或以現金為主、少部分為換股，就要看中信金舉債或辦理現金增資後的整套規畫，財務指標能否達到金管會要求，因此周五董事會仍有不少變數有待釐清。此外，即使董事會通過，中信金應也會在金管會屬意的時間，等十月九日台新金、新光金股臨會結果出爐之後再送件。

金管會：不清楚內容 無法回應

針對中信再出招，金管會表示，對公告內容不清楚，無法回應。據了解，金管會內部希望中信金等到十月九日之後再送件，尤其若新新併通過，金管會也傾向先完成審查，若最後金管會不同意新新併，屆時中信金再才送件。不過，由於立法院財委會開議在即，新光金合併案是否再有其他因素干擾，也引發市場矚目。

金管會周一駁回「中新併」，外界關注中信金後續動向，隨著中信金昨晚發布重訊，顯示中信金仍未放棄希望，而且將在周五例行董事會向董事會正式提出被金管會裁定「緩議」的說明。金管會官員在周一記者會表示，並未不准中信金再提對新光金公開收購，希望能在釐清不確定性後再進行；中信金將在周五董事會依金管會建議修改併購架構、方式，以及爭取董事會的支持。

隨著中信金向外表態，未放棄繼續申請公開收購的可能性，也等於宣告十月九日的「新新併」股東臨時會，台新派及公司派要過關合併案將面臨更大的挑戰，尤其中信金旗下中信銀行和中信證券以作為徵求通路的方式加入委託書徵求戰局，以及中信金若依金管會要求採取全用現金，或以現金為主的方式進行公開收購，將對小股東發揮更大的誘因，加上中信金本身的獲利能力條件，對小股東而言也有號召力，這些因素都將使新新併股臨會的贊成、反對雙方人馬陷入激戰。

金管會宣布不同意中新併後，三家金控今天股價走勢成為焦點，先前許多外資反過頭來賣中信金、買新光金，就為等公開收購，市場也預期，金管會駁回中信金公開收購申請會導致外資再賣出新光金，回頭買中信金；儘管中信金周五董事會討論如何修改公開收購架構，但金管會態度已構成很大的不確定性，外資圈人士指出，新光金股價表現仍難免受到影響。