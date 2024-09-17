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金管會周一駁回中信金公開收購 市場預期外資回流中信金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會周一駁回中信金公開收購，市場預期外資回流中信金。本報資料照片
金管會周一駁回中信金公開收購，市場預期外資回流中信金。本報資料照片

金管會駁回中信金公開收購之後，中信金、台新金、新光金三家金控在周三的股價將如何表現，已引市場高度矚目，尤其是中信金自8月20日傳出公開收購消息以來直至上周五，被外資大賣超逾80萬張，外資圈人士指出，其中至少超過三分之一的外資股東，是賣中信金去買新光金，等著參加公開收購，如今即使中信金要再向金管會送件，但金管會方面的變數太大，使這些外資在近期內仍可能先賣新光金、再買回中信金。

此外，新光金在同一時間被外資大舉買超逾63萬張，周三的新光金股價表現更受市場高度矚目。一位金融圈人士指出，不論是外資股東或一般的散戶，倘若中信金公開收購的話，等50天的收購完成之後，就能先領到每股4.09元的現金入袋，但現在這個機會沒有了，不只外資，連新光金的散戶股東恐怕也會先賣出，將使新光金的股價承受賣壓。

而在10月9日的股東臨時會，接近20%的新光金外資股東何去何從，也將成為新新併能否過關的關鍵；依照規定，股東臨時會要通過合併的決議，必須要超過三分之二的出席、二分之一通過的重度決，倘若以經營權變天、雙方人馬激戰的2023年6月新光金董事會全面改選當時大約86%的出席率來計算這次10月9日的股東臨時會出席率，則至少要有約當全體股權比重43%的贊成票，合併案才能過關。

市場則推估，由於新光金散戶實在太多，加上雙方人馬都出來搶收委託書，和上次只有其中一方出來布局委託書徵求通路的情況並不相同，因此，雙方人馬其中一方若能收到3成以上，就相當厲害了，因此，接近18%的外資股東，屆時將如何表態，親台新金一方的外資股東會贊成新新併，但親中信金一方的新光金外資股東屆時會如何表態，甚至讓中信金能「二度登場」成為其評估重點的話，投反對票的可能性就相當高。

中信金控 台新金控 新光金控

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