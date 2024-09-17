公開收購新光金，中信金將修改計畫捲土重來。中信金在周二中秋節假日晚間突然公告，宣布要將原本被金管會緩議的公開收購計畫，再儘快依照金管會的要求修訂計畫，再送董事會核定。

對此中信金說明，本案為董事會決議的重大議案，因此主管機關裁定緩議之後，將於週五在例行董事會上，向董事會報告及說明，並依董事會決議擬訂後續計劃。

在金管會周一宣布駁回中信金公開收購之後，外界一直矚目中信金後續的動向，矚目中信金會否再度向金管會提出新光金的公開收購，如今隨著中信金晚間的重訊，方向已明朗，中信金目前仍未放棄希望，而且將在本周五例行董事會向董事會正式提出被金管會裁定「緩議」的說明，同時金管會也在周一記者會上表示，並未不准中信金再度送件對新光金的公開收購，只是希望能在釐清不確定性之後再進行，因此中信金將在周五董事會，依照主管機關的建議來修改併購的架構、方式，以及爭取董事會的支持。

而在金管會周一宣布駁回中信金公開收購的決定之後，三家金控股價在周三如何表現也成為市場矚目的焦點，先前許多中信金外資反過頭來賣中信金、買新光金，就為了等公開收購，市場也預期由於周一金管會駁回中信金的公開收購申請，會導致外資再賣出新光金，回頭買中信金，儘管中信金會在周五董事會上討論如何修改公開收購的架構，但由於金管會的態度已構成很大的不確定性，因此外資圈人士指出，周三新光金股價表現仍難免受到影響。

隨著中信金透過再度修改公開收購的架構，向外表態並未放棄繼續申請公開收購的可能性，也等於宣告10月9日的「新新併」股東臨時會，台新派及公司派要過關合併案，將受到更大的挑戰，尤其是中信金旗下中信銀行和中信證券以作為徵求通路的方式加入戰局，以及中信金若依照主管機關的要求採取全用現金，或是大部分用現金的方式來公開收購，將對小股東發揮更大的誘因，加上中信金本身的獲利能力條件，對小股東而言也是號召，這些都將使新新併股臨會的贊成派、反對派雙方人馬陷入激戰。

至於中信金周五董事會上，會如何調整公開收購架構，則是另一市場矚目焦點，據了解，下限可能從10%大幅拉高至30%以上，而上限則可能從51%往上拉高，來消弭主管機關對於下限10%過低無法達到經營權控制性股權效果的疑慮；但另一方面，現金部位若要採取100%現金，或是絕大部分為現金，僅少部分為換股，就要看中信金舉債，或辦理現金增資之後的整套規畫之後，財務指標能否達到主管機關的要求，因此周五董事會仍有不少變數有待釐清，但即使周五董事會通過，中信金應也會在主管機關屬意的時間，等10月9日新新併的股臨會結果出爐之後再送件。