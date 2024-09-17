64.4萬名股東看過來！中信金股臨會照常開 紀念品出爐

金管會16日以四大理由駁回中信金（2891）收購新光金（2888）案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文案，為日後購併案鋪路，而本次股東臨時會將針對約64.4萬名股東發放「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」。

中信金於8月26日向金管會遞件申請公開收購新光金，並在本月11日完成補件一次，原本外界預期金管會將在法定審查最後期限9月24日決定准駁，沒想到昨天晚上7時臨時召開記者會宣布此案「緩議」，實際上等於不同意「中新併」，前後審查僅十個工作日，出乎市場意料之外。

但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，主要議題是配合8月23日董事會決議辦理，修訂公司章程部分條文案。中信金最新公告，本次股東臨時會將針對約64.4萬名股東發放「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，且股東持股不限股數，均予發放紀念品。

中信金本次股臨會將於10月11日上午9點召開，開會地點為台北市中山北路4段1號（台北圓山大飯店12樓大會廳）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為9月26日至10月8日止。