快訊

中秋放假想展雄風？醫曝拿藥比率增 籲「吃1物」要小心：恐延壯陽藥副作用

給錢不如給房？老翁做對「1件事」無痛轉移財產 省近400萬贈與稅

男毒駕賓士車1死5傷重大車禍 檢方「這原因」向法院聲請羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

64.4萬名股東看過來！中信金股臨會照常開 紀念品出爐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會16日以四大理由駁回中信金收購新光金案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文案，為日後購併案鋪路。圖／本報資料照片
金管會16日以四大理由駁回中信金收購新光金案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文案，為日後購併案鋪路。圖／本報資料照片

金管會16日以四大理由駁回中信金（2891）收購新光金（2888）案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文案，為日後購併案鋪路，而本次股東臨時會將針對約64.4萬名股東發放「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」。

中信金於8月26日向金管會遞件申請公開收購新光金，並在本月11日完成補件一次，原本外界預期金管會將在法定審查最後期限9月24日決定准駁，沒想到昨天晚上7時臨時召開記者會宣布此案「緩議」，實際上等於不同意「中新併」，前後審查僅十個工作日，出乎市場意料之外。

但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，主要議題是配合8月23日董事會決議辦理，修訂公司章程部分條文案。中信金最新公告，本次股東臨時會將針對約64.4萬名股東發放「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，且股東持股不限股數，均予發放紀念品。

中信金本次股臨會將於10月11日上午9點召開，開會地點為台北市中山北路4段1號（台北圓山大飯店12樓大會廳）。若股東以電子方式行使表決權，行使期間則為9月26日至10月8日止。

中信金控 台新金控 新光金控 金管會

延伸閱讀

搶親不成 惠譽對中信金和中信銀評等沒有立即性影響

金管會四大理由駁回中信金公開收購 要送件除非10月9日股臨會不過關

中信金併新光金案…不准 金管會四大理由駁回

金管會對中信收購新光提出緩議 台新：主管機關明智決定

相關新聞

64.4萬名股東看過來！中信金股臨會照常開 紀念品出爐

金管會16日以四大理由駁回中信金（2891）收購新光金（2888）案，但中信金仍預訂於10月11日召開股東臨時會，修訂公...

中信金搶親不成 惠譽：未來收購目標可能僅限中小型民營企業

國際信評機構惠譽信評表示，金融監督管理委員會於16日不同意中國信託金融控股公司（中信金，BBB+/穩定/bbb+）投資新...

搶親不成 惠譽對中信金和中信銀評等沒有立即性影響

惠譽信評表示，台灣金融監督管理委員會2024年9月16日不同意中信金控（中信金，BBB+/穩定/bbb+）投資新光金控(...

金管會四大理由駁回中信金公開收購 要送件除非10月9日股臨會不過關

跌破外界眼鏡，金管會在周一中秋節前夕在傍晚突然臨時通知將在晚間7點舉行記者會，隨即宣布中信金「緩議」中信金的公開收購申請...

中信金收購新光金 金管會不准

趕在中秋節前夕，金管會昨天舉行臨時記者會，提出四點理由宣布「緩議」中信金控公開收購新光金控的合併案，實際上等於不同意「中...

新聞分析／3原因 金管會快刀斬亂麻

金管會出乎市場意料在中秋節前夕宣布駁回中信金公開收購新光金，官員在記者會只說了一部分理由，但背後促使金管會快刀斬亂麻的是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。