搶親失利 中信金表遺憾

金管會昨天宣布不同意中信金控公開收購新光金控，中信金表示感到遺憾，尊重主管機關決議。至於推動和新光金合意併購的台新金控則說，感謝主管機關作出明智的決定，維護金融市場秩序；新光金也對金管會的決定表示尊重。

台新金指出，以台新金昨天的收盤價每股十八點八五元為基礎計算，台新金出價十四點四二元已超越中信金的價格十四點三三元，籲請台新與新光的股東一起支持台新新光併，一起走完成功的最後一哩路，共同成就未來更好更具規模的金控版圖，共創新時代。

新光金表示，與台新金的合併案自始至終將企業長期穩定發展放在首位，一切依法依規，並從各方利害關係人權益、雙方企業文化融合、業務互補及整合綜效等因素綜合考量，維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續價值，後續仍將依相關法令辦理。

然而，反對「新新併」的新光金大股東林伯翰也發表聲明，他除了感謝主管機關的監督與管理，也呼籲小股東目前的首要任務是團結大家的支持與股權，在十月九日的新光金臨時股東大會中「否決與台新金合併的議題」，如此一來，「主導權回到我們大家的手中」，不要忘記一件最重要的事，就是任何合併議題都必須由公司最高意思決定機構股東大會決定。

林伯翰說，他要誠摯地拜託小股東支持他的想法，明確地告訴金管會，「我們決定要自力更生，自己奮鬥，自己經營新光金」，千萬不要忘了自己手中投下反對票的權利，「fighting for us!」

知情人士透露，新光金委託書已在昨天上午全面寄發給股東，委託書徵求戰決勝負的黃金時期落在周五之前。台新金、新光金徵求通路的券商除了有長龍、聯洲、全通等三大民間通路之外，還包括富邦、華南永昌、康和、國票、大昌、元富證等六家券商。

至於和新光金小股東自救會結合的林伯翰，則委託元大證券、中信銀行、中信證券作為徵求通路，他個人推出六組徵求人委託元大證券出手徵求，目標是收到百分之卅三的委託書。