金管會駁回新光金併購案 中信：遺憾，尊重決議

中信金（2891）搶親新光金（2888），昨（16）日遭金管會宣布駁回申請案。金管會說，針對相關併購案有請中信金補件過、但後續回答內容仍有疑義，且非合意併購在程序上「傾向用現金」，但中信金採行現金和股票並行方式，因此金管會審查緩議。中信金昨晚發聲明表示「感到遺憾，尊重主管機關決議。」

中信金自8月20日宣布公開收購新光金，8月23日董事會通過啟動公開收購新光金股票，宣布以現金360億元加換股共1,314億元，啟動非合意公開收購，目標收購到51%。換股比例，為一股新光股換中信金0.3132股，加上每股4.09元現金，以昨日中信金收盤價為32.7元，換算約14.33元。

金管會不同意中信金公開收購申請中有提到，中信金對於新光金控重要子公司新光人壽，未能充分掌握新壽損益及財務狀況，且未提出增資承諾書具體內容，因此難以確認中信金具備對新光人壽財務狀況之掌握與對其確保健全經營之準備。

事實上，中信金日前聲明曾說，中信金過去具有豐富的併購經驗，合併台灣人壽十年來淨值成長5.8倍，由240億元成長至1,645億元，但在這一次針對收購新光金重要子公司新壽上，增資具體方案，似乎沒能說服金管會，以至於最終駁回其申請案。

一直支持中信金合併新光金的新光金大股東林伯翰，昨也發表聲明向股東喊話，表示權利自己爭取、財產自己顧、公司自己救。沒有台新金、沒有中信金的幫忙，全體股東不是完成了政府主管機關要求的137億元現金增資，並完成了對新光人壽的注資，就是展現股東自己的力量、自己的意志。

他強調，目前首要任務是團結大家的支持與股權在新光金臨時股東大會中「否決與台新金合併的議題」，如此一來主導權回到大家手中，不要忘記一件最重要的事，任何合併議題都必須由「公司最高意思決定機構股東大會決定」。

他誠摯拜託大家支持他的想法，明確告訴金管會「我們決定要自力更生自己奮鬥自己經營新光金」，千萬不要懷憂喪志而忘了自己手中投下反對票的權利。