金管會對中信收購新光提出緩議 台新：主管機關明智決定

金管會昨（16）日對於中信金（2891）公開收購新光金（2888）一事提出緩議，雙龍搶珠新光金出現變化，其中一方的「新郎」台新金（2887）也發表聲明，「感謝主管機關作出明智的決定，維護金融市場秩序。」

台新金指出，「本公司感謝主管機關作出明智的決定，維護金融市場秩序。依本公司今日的收盤價為基礎計算，出價14.42元已超越中信金的價格14.33元，在此籲請雙方公司股東一起支持台新新光併，與我們一起走完成功的最後一哩路，共同成就未來更好更具規模的金控版圖，共創新時代。」

此外，新光金也提出兩點聲明，強調尊重主管機關緩議決定。新光金指出，一，對於昨晚金管會基於健全金融機構業務經營、維持金融穩定及促進金融市場發展，緩議中國信託金融控股公司申請投資新光金融控股公司一案，本公司予以尊重。

二，本公司與台新金融控股公司合併案，自始至終將企業長期穩定發展放在首位，一切依法依規，並從各方利害關係人權益、雙方企業文化融合、業務互補及整合綜效等因素綜合考量，維護股東、員工、客戶利益，實現企業永續價值，後續仍將依相關法令辦理。

台新金、新光金8月22日雙雙召開董事會通過100%換股合併計畫，原本以每0.6022股普通股換新光金一股普通股，但中信金隔日殺出宣布擬公開收購新光金，每股收購對價為一股新光金普通股換發中信金0.3132股普通股及現金新台幣4.09元，新光金出嫁陷入雙龍搶珠。

本月11日台新金和新光金又宣布召開臨時董事會，決議通過調高換股比例，台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股，換新光金一股普通股，年利率1.665%，希望能夠爭取股東的支持。

新新併在中信金介入後，讓小股東以為不只有台新金，也因此讓台新金再次提高合併條件，如今中信金被金管會宣告出局，未來是否有機會重新遞件，關鍵在10月9日新光金、台新金股東臨時會是否會通過新新併案，若沒有通過，中信金會再申請或就此放棄收購新光金。