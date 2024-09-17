新聞分析／3原因 金管會快刀斬亂麻

金管會出乎市場意料在中秋節前夕宣布駁回中信金公開收購新光金，官員在記者會只說了一部分理由，但背後促使金管會快刀斬亂麻的是檯面下的三大理由，一是大股東仍有官司在身引發的適格性爭議、二是台新金上周宣布拉高換股比例價格、三是雙方互攻的「每日聲明和廣告大戰」讓金管會看不下去，因此提早一周宣布做了結。

然而，金管會這項突如此來的宣布，將迫使中信金重新布局。中信金原本規畫集中火力在公開收購，並未打算拿出資源徵求委託書，頂多開放中信銀和中信證當徵求通路，如今隨著金管會否決中信金的公開收購，並擺明「合意優先，非合意之後再來」的態度，中信金若仍要推動「中新併」，只要無法在台新、新光的股臨會封殺「新新併」，中信金將斷送「敗部復活」的機會，因此中信金勢必會強化中信銀、中信證作為通路在收委託書的動員，也將牽動委託書的「行情價」。

大股東適格性則是另一個金管會「考慮但不敢明說」的祕密。儘管金管會一再宣稱中信金大股東的官司和公司無關，但金管會也明白，這兩者在外界看來無法撇清的，而且一旦放行，恐會被外界大做文章。但若不核准，中信出價高於台新的現實，又會讓金管會被指圖利台新金、放水，違背小股東權益；因此台新金、新光金上周拉高換股比例，讓金管會鬆了一口氣，而換股比例換算之後，台新出價也超過中信，讓金管會有做出決定的勇氣。

新光金。 圖／聯合報系資料照片 另一個促使金管會提前宣布的原因，則這三家金控近來互打的程度已堪稱金融史上之最，連續一個星期每家輪流上陣，疑似透過電視名嘴、學者專家撰文，加上接連在各大媒體刊登廣告互相攻擊，金管會副主委邱淑貞因此在昨天三度重申「停止互相攻擊，已太混亂了，金融機構應以合作為基礎，要成為各行各業的模範，要良性競爭」。這些原因交錯，促成金管會提早宣布決定。

至於台新金的特別股架構若在十月九日股臨會合併案通過，實際送審金管會是否能過關？邱淑貞雖然言明特別股若不涉及股權轉換，就屬負債的性質，亦即這涉及舉債併購新光金，但真正會影響金管會是否准駁「新新併」的關鍵，恐怕仍是出在台新金是否有能力為新光人壽增資。因此台新金雖然過了第一回合的挑戰，在股臨會之前金管會擋下中信金的公開收購，但這並非是「綠燈一路通到底」，台新金到頭來要面臨的最大挑戰，仍在於在實質審查時，能否過得了金管會要求為新壽增資這一關，結果如何，金融圈拭目以待。