「新新併」委託書大戰結局…尚難逆料 股東林伯翰和中信下一步不明朗

金管會昨（16）日駁回中信金控（2891）公開收購新光金控（2888），是否代表新新併（台新金併新光金）就可順利透過委託書徵求，在雙方股東臨時會上過關，熟悉通路的金融圈高層認為，還無法如此肯定，主要是新光金股東林伯翰與中信金的下一步，尚未十分明朗，仍然存在變數。

金融圈高層表示，雖雙龍搶珠局面改變，但委託書徵求仍在進行中，尤其在這波中信金給出好價格、新光金股東林伯翰更出面擔任委託書徵求人，同時台新金（2887）這波也拿下三大民間通路，雙方對立態勢已展開，未來透過委託書徵求，是否能讓新新併成局，就要看林伯翰及中信金接下來施的力道有多大。

新新併可能結局

昨日台新金控已率先公布委託書徵求人，包括嘉浩公司等九位徵求人，以每一單位可徵求3%委託書，預計最高上限可徵得27%股權，除三大民間通路商，包括富邦、華南、康和、國票、大昌、元富證券等，皆是台新金可掌握的通路。

而新光金則因徵求人眾多，還無法將資料匯整公布，不過從台新金已掌握的通路來看，這波林伯翰與台新兩大勢力，在新光金委託書徵求上，都希望拿下三成比重。其中台新拿下三大通路，而林伯翰則掌握元大證券，彼此勢均力敵。

金融圈高層認為，雖金管會否決中信金的公開收購案，但因雙方敵對態勢已擺開，會讓不少小股東對新新併投下反對票，這對股臨會通過新新併，就會相當不利，尤其林伯翰昨晚發出聲明，呼籲小股東站出來投反對票，把經營權留給新光金的股東們，對於小股東的號召力如何，都有待進一步觀察。

金融圈高層表示，林伯翰這波掌握元大金代為徵求委託書，元大金的徵求力道相當於三家民間通路商，實力不容忽視。除了小股東外，掌握二成的外資法人，至今也未表態，這也是可能的變數。

通路商表示，昨天是股東會通知書寄出日，金管會選在這個關鍵時刻，駁回中信金的公開收購申請，企圖維持金融市場秩序的態度明確，也讓新光金的併購氛圍趨於單純化，但小股東因為先前期待，是否會期望未來讓中信金有下一次併購機會，因而對新新併投入反對票，都還很難說。