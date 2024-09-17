「併購新光案」金管會喊話雙方停止攻擊 業界推演三劇本

中信（2891）出局後，台新金（2887）能順利娶回新光金（2888）嗎？金融圈推演，台新金後面有兩大關卡，首戰是10月9日能否順利過關？第二關大魔王則是金管會准駁，才是台新金併購的成敗關鍵。

但金管會對此併購案，到底抱持何種態度？昨金管會副主委邱淑貞在整場記者會中，釋出最重要的訊息是：不滿雙方金控因併購案而相互攻擊。

邱淑貞昨（16）日在記者會中，三度呼籲兩大金控「停止相互攻擊」，她說，金融機構間是競合關係，有競爭也有合作，不要因併購案而影響了金融機構間的互通有無，金融機構不是用「搶」的。

金管會記者會關鍵QA

她說，這次併購案，雙方經營階層相互攻擊，這讓市場很混亂，「我們希望停止」，金融機構間應以合作為基礎來良性競爭。

據了解，金管會對中信與台新雙搶新光金而演變成「相互攻擊」非常感冒，認為簡直是「亂七八糟、不成體統」，既不利維持金融市場秩序，也影響社會觀感，市場認為，這也恐影響了金管會後續對台新金合併新光金的審查態度。

也意味著，這場淪為鬧劇的搶親大戲，最後可能全部回到原點，台新、中信都白忙一場，就算未來要繼續搶親，也得理性競爭，這是金管會昨天拒絕中信，所釋放出的訊號。

另一關鍵是，台新金收購架構納入「特別股」，邱淑貞也直言，特別股是非股權性的特別股，是用「負債」的方式做觀察，也將是另一影響台新能否順利合併新光的潛在變數。新新併後續會有三套劇本，一，10月9日雙方股臨會未能通過，台新金鎩羽而歸，二，雙方股臨會過關，但金管會駁回合併案，這兩套劇本結果都是新光金維持獨立，三，雙方股臨會過關且金管會也核准合併，台新金完成併購新光金的最後一哩路。