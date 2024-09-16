新聞幕後／金管會趕秋節前夕宣布駁回中信金公開收購的三大真正理由

金管會跌破眾人眼鏡趕在中秋節前夕宣布駁回中信金公開收購，金管會在記者會上，只說了其中一部分的理由，但背後促成金管會快刀斬亂麻採取行動的，是檯面下的三大理由，一是紅火案被發回更審、二是台新金在上周宣布拉高換股比例價格，三是雙邊互攻的「每日聲明和廣告互咬大戰」，金管會實在看不下去，因此乾脆提早一周作個了結。

然而，金管會這項突如此來的宣布，恐怕也將使中信金重新進行布局策略。中信金原本的規畫，是集中火力在後續的公開收購，並未打算拿出資源來徵求委託書，頂多就是把中信銀行和中信證券借出當通路，也就是「敵意和合意雙軌並進」，但如今隨著金管會否決了中信金在股東臨時會之前公開收購，並且擺明這次的態度就是「合意優先，敵意之後再來」，中信金恐怕會移轉戰場的焦點，因為，只要未在股臨會上封殺新新併，那麼，中信金的新光金公開收購，將不再有「二度送件申請」的機會，而中信金接下來勢必會更強化中信銀、中信證券作為通路在收委託書的動員，市場上的「行情價」會否再上升也引金融圈高度矚目。

大股東適格性，則是另一個金管會「在考慮但不敢明說」的秘密。儘管，金管會一直對外聲稱，紅火案是和大股東有關，和中信金無關，但金管會也很明白，這二者在外界看來是無法撇清的，而且一旦放行，又會被外界大做文章。

當紅火案發回更審之後，金管會就陷入左右為難的窘境，如果核准了，會被挑戰大股東的問題，但不核准，擺在眼前的、超過3元的價差，又會讓金管會被指圖利台新金、放水，違背小股東權益；這時，台新金董事長吳東亮上三終於點頭拉高換股比例，可說使金管會鬆了一口氣，而換股價格換算之後，更是在上周五首度超過中信金，也使金管會放下心中的大石，有了作決定的勇氣。

另一個使金管會等不了一個星期，要趕快宣布的，就是這三家金控近來互打互咬的程度，已堪稱史上之最，連續一個星期每家輪流上陣，動員電視節目名嘴、學者專家寫文章，外加輪流在各大媒體刊登廣告互相攻擊，金管會副主委邱淑貞都直接在記者會上講白了，且三度重申：「停止互相攻擊，已太混亂了！金融機構應以合作為基礎，要成為各行各業的模範，要良性競爭！」因此上述原因交錯，促成金管會提早宣布最後的決定。

至於台新金的特別股架構在10月9日股臨會合併案過關之後，實際送審金管會是否能過關？邱淑貞在記者會上雖然言明，特別股若不涉及股權轉換，就屬負債的性質，亦即，這涉及舉債來併購新光金，但真正會影響到金管會是否准駁「新新併」的關鍵，恐怕仍是出在台新金是否有能力為新光人壽增資，也因此，台新金雖然過了第一回合的挑戰，在股臨會之前，金管會擋下了中信金的公開收購，但這並非是「綠燈一路通到底」，台新金到頭來要面臨的最大挑戰，仍在於在實質審查時，能否過得了金管會要求為新壽增資這一關，結果如何，金融圈拭目以待。