中信金併新光金案…不准 金管會四大理由駁回

金管會昨（16）日以四大理由駁回中信金（2891）收購新光金（2888）案，一、中信金規劃收購10％至51%新光金持股，卻對整併各種狀況未有完整規劃，整併方案不完備；二、若屆時未能完成收購，釋股處理也欠缺內容；三、對新壽財務掌握度不足，未提出增資承諾；四、公開收購以換股做對價，對雙方股東權益保障不足。

中信金是在8月26日向金管會遞件申請公開收購新光金，並在本月11日完成補件一次，原本外界預期金管會將在法定審查最後期限9月24日決定准駁，沒想到昨天晚上7時臨時召開記者會宣布此案「緩議」，實際上等於不同意「中新併」，前後審查僅十個工作日，大出市場意料之外。

中信金收購新光金遭駁回理由

中信金與台新金（2887）搶親新光金，在中信金出局後，是否意味著台新金將可順利與新光金換股合併？金管會表示，要等兩家金控公司10月9日股東臨時會結果，如果通過換股合併案，等他們送來申請後會再審查。至於中信金可否重新送件？依金管會的說法，中信金未必沒有「敗部復活」的機會，但前提是新光金與台新金的股東臨時會未通過「新新併」。

昨天主持記者會的金管會副主委邱淑貞提出四點緩議理由，首先，中信金預定收購持股比率10％至51%，收購成立最低要件是10%，中信金未能妥適規劃不同收購比率的後續整併計畫，當無法確保對新光金具有絕對控制力下，後續可能衍生股權與經營權紛爭，對維持金融市場秩序有重大潛在疑慮；後續也可能有投資標的因合併案等事由而變更，導致與中信金申請投資計畫不符等不確定計畫存在。

簡單說，當中信金未能拿到新光控制性持股（如25%）時，新光金將會出現三個大股東，又或是當10月9日新光金與台新金通過換股合併，但同時中信收購達51%，將變成「台新新光金」23%的股東時，中信金又該怎麼處理？金管會沒能看到滿意的答案。其次，中信金對於未能在期限內（依規是三年）完成整併的釋股方案不具體。第三、中信金無法掌握新光人壽損益和財務狀況，也未能提出增資承諾書。

四、中信金擬以部分現金、部分發新股做為這次收購對價，邱淑貞說，非合意併購又以發行新股為公開收購對價，實際收購價格不確定。一旦發動收購，雙方股價可能受到干擾，潛藏不利應賣人權益問題。

邱淑貞說，金管會近年不鼓勵以「股票」做為對價的公開收購，過去也無此前例，之前富邦金併日盛金也是全採現金收購。簡單說，金管會傾向公開收購以「全現金」方式進行。