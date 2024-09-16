新光金股東林伯翰發出聲明 股臨會上否決新新併

新光金（2888）股東林伯翰今天晚間發出聲明，希望新光金股東們在股東臨時會上，否決新新併，讓主導權回到新光金股東的手中，他並強調，不要忘記一件最重要的事就是任何合併議題都必須由「公司最高意思決定機構股東大會決定」。

以下為林伯翰聲明全文

讓我們所有的股東們都了解到自己的重要性新光金非常重要而且美麗、因此成為台新金及中信金爭相爭取的對象！恭喜各位股東。

而且因為大家不斷的關注及發聲表達不滿的心聲就是因為我們好不容易地走到這一步！雙方對我們價值的肯定是越來越高、聘金越來越多。但是之後的道路方向要往哪裡走是掌握在我們自己的手中！

所以我們的權力自己爭取！我們的財產自己顧！我們的公司自己救。沒有台新金沒有中信金的幫忙我們全體股東不是完成了政府主管機關要求的137億元現金增資？並且完成了對新光人壽的注資。就是我們展現股東自己的力量自己的意志。

目前的首要任務是團結大家的支持與股權在新光金臨時股東大會中「否決與台新金合併的議題」如此一來主導權回到我們大家的手中！

不要忘記一件最重要的事就是任何合併議題都必需由「公司最高意思決定機構股東大會決定」！

因此我林伯翰誠致地拜託大家支持我的想法！明確地告訴金管會「我們決定要自力更生自己奮鬥自己經營新光金」千萬不要懷憂喪志而忘了自己手中投下反對票的權利！與大家共勉之，fighting for us