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影／宣布駁回中信金併購案 金管會曝「計畫不足夠」

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
金管會今天緊急召開記者會，宣布駁回中信金併購新光金的申請，金管會副主委邱淑貞表示金管會審議之後，不同意中信金公開收購新光金，認為和書件上準備的計畫不足夠。記者葉信菉／攝影
金管會今天緊急召開記者會，宣布駁回中信金併購新光金的申請，金管會副主委邱淑貞表示金管會審議之後，不同意中信金公開收購新光金，認為和書件上準備的計畫不足夠。記者葉信菉／攝影

金管會今天緊急召開記者會，宣布駁回中信金併購新光金的申請，金管會副主委邱淑貞表示金管會審議之後，不同意中信金公開收購新光金，認為和書件上準備的計畫不足夠，經過金管會的審查，中信金對新光金的申請公開收購的方式，是持股10%至51%的案子來申請，審查發現投資計畫的內容對各種整併的狀況沒有完整的規劃。

中信金是否能再次送件，邱淑貞表示，目前仍有案件在進行，且金管會不同意的理由也包括，10%至51%之間 各種可能情境都有，包括沒有作好對機構發展的判斷，這範圍太大了，不是這麼完整。莊琇媛則說，已顯示了主管機關對這麼的併購案的態度和期待，不論中信是否有併購計畫，對象是否為新光，另外是否按照金管會的期待，我們在最後已把政策目標都宣示過了，金管會仍鼓勵金融機構作良性併購、且尊重市場秩序。

金管會今天緊急召開記者會，金管會副主委邱淑貞（右）、銀行局長莊琇媛（左）出席，並宣布駁回中信金併購新光金的申請。記者葉信菉／攝影
金管會今天緊急召開記者會，金管會副主委邱淑貞（右）、銀行局長莊琇媛（左）出席，並宣布駁回中信金併購新光金的申請。記者葉信菉／攝影

中信金控 台新金控 新光金控

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