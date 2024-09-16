金管會宣布不同意中信金公開收購新光金

金管會今天晚間宣布，針對中信金（2891）申請投資新光金（2888），金管會決定審查緩議，並不同意此案。

針對中信金申請投資新光金，金管會審查緩議，強調不同意。金管會認為中信金書件計畫不足夠，金管會審查之後，中信是持股10~51%，投資計畫內容對各種整併計畫沒有完整規劃，使購足整併方案不完備。

第二是，釋股處理欠缺內容；第三是對新光金財務掌握度不足，對增資內容不完備；四是公開收購用換股和現金方式，換股跟雙方股東權益保障不足，因此給予緩議。

金管會強調，是依照金控法36條和金管會組織法規定，金管會兼顧金融穩定和促進市場發展責任，權衡金控第1條是促進金融市場健全發展，且要維護公共利益，因此審查結果是不同意。