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獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

新新併委託書戰正式開打 台新金公告委託書徵求

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

新新併委託書大戰正式開打。台新金（2887）16日正式對外公告委託書徵求，徵求人包含嘉浩、翔肇、朋城、博瑞、台合實業、台灣石化、擎緯、明淵、合成投資等9組人馬，徵求通路包含聯洲、長龍、全通等三大民間委託書通路，以及包含富邦證券、華南永昌證、康和證、國票證等大型券商，勢必要奮力一搏。

台新金卯足全力促成新新併通過，力抗中信金介入，不過目前市場上，新光金大股東林伯翰推出六組徵求人出面徵求委託書，通路方面林伯翰委託元大證券、中信銀行、中信證券等共11組人馬作為徵求管道，目標是收到33%的委託書。

林伯翰更登報形容台新金所提出的換股比例，12%特別股為「特別窮酸股」，並號召股東團結起來，反對這次併購案。廣告中，林伯翰強調，台新金所提出的特別股本質上只是為期三年的「欠條」，股東們真正想要的是實際的現金回報。他還批評台新金的經營能力不佳，並指出「小併大」的風險較高，未來股價的上升空間有限。他呼籲台新金應提出比中信金更高的收購價格，來保障股東的利益。

根據市場人士表示，中信金部分，並沒有要加入委託書戰局，目前將注意力集中在公開收購，倘若金管會在9月24日准許中信金公開收購新光金，那麼中信金將會一直收購新光金股權至51%。

此外，有媒體報導新光金大股東的台新金董事長吳東亮一方，這次徵求新光金的委託書，不會動用新勝及新光實業這二家先前已有「金金分離」爭議的公司，而是會以「王田毛紡」為首的其他公司來作為徵求人，會採取每位徵求人徵求上限最多3%來徵求，至少會推出10位徵求人，以30%為目標。

中信金控 台新金控 新光金控

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