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是否核准中信金公開收購 銀行局副局長提出三點聲明

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會銀行局副局長童政彰。圖/本報資料照片
金管會銀行局副局長童政彰。圖/本報資料照片

對於是否核准中信金公開收購新光金？銀行局副局長童政彰今日受訪時提出三點聲明：1、若無再要求補件，金管會將在9月24日准駁；2、合意與非合意併購各有法源依據進行審查；3、希望所有相關的大股東和高階經理人都能了解，金管會最重視的是金融市場的穩定與發展。

童政彰今日陪同金管會主委彭金隆隨閣揆卓榮泰視察國泰世華銀打詐成效，會後接受媒體訪問。媒體詢問，是否合意將優先於非合意？對此，童政彰並未正面回應，但給予合意與非合意併購，現行都各有法源依據進行審查，可說已間接回應該問題。

童政彰說明，對於合意或非合意併購，現行都各有法源基礎，倘若是非合意併購是依據金控法裡所要求的要件，以及授權的子法，逐一來審查，倘若是採取二家董事會通過合併案的方式，就依照金融機構合併法審理。

童政彰也重申上周銀行局長莊琇媛的說法，不論用合意或非合意的方式，最後仍會走回合意，亦即要股東會通過，才能完成二家金控的合併。倘若之後未再要求中信金二度補件，金管會將在9月24日作准駁的決定，現在仍持續依金融控股公司法進行公開收購的相關審查。

童政彰也指出，不論對走雙方董事會通過合併案的方式，或是公開收購的方式，都會依照相關法令的授權來審查，他並強調，維持金融市場的穩定與發展，不但是主管機關最重視的：「同時，相關的參與者，包括大股東、高階經理人員都要有此認知！」

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