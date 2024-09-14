快訊

穿高跟鞋的獨裁者？梅根遭爆霸凌羞辱職員 私下被稱「難搞公爵夫人」

痛到「想死又死不了」 吳怡霈曝恐怖宿疾：一個月承受20天以上

雙龍搶親…新光金本周股東大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

聽新聞
0:00 / 0:00

新光金本周股東人數大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
新光金。圖／本報資料照片
新光金。圖／本報資料照片

雙龍搶親的新娘新光金（2888）本周股東人數大減近1.4萬人，且是不論五張以下散戶，到400張以上、甚或千張以上大戶股東全面減少。顯見上周新光金股價登上13年高點，一般股東仍關注價格先行出場。

截至13日最新統計，新光金股東總人數共431,013人，較前一周9月6日的444,971人，減少13,958人。其中持股一到五張小股東減少7,010人。而象徵大戶的400張以上股東，各級距皆全面減少，至於千張以上超大戶亦減少37人。

新光金14日股價以13.4元做收，為2011年2月以來新高。另，爭搶併購新光的台新金（2887）及中信金（2891）當天收盤價也有微妙變化，台新開出的隱含價格則首度超越中信，略高出0.07元。惟誠如台新金總經理林維俊所言，三家公司每天股價都在波動，出價高低也許隔日就有所改變。

台新金併購新光金的換股比例架構為：0.672股台新金普通股加上0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，辛種特別股每股面額10元，年利率 1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。依照台新金收盤價為18.75元計，18.75乘以0.672+1.75=14.35元。

中信金擬以0.3132股中信金普通股，加上現金約4.09元，收購1股新光金普通股，第一階段公開收購10％至51%股權。以中信金收盤價32.55元計，32.55乘以0.3132+4.09=14.28元，已低於台新金。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

台新壽總座 戴朝暉將出任

中信金發5大聲明 首度表態願用同樣價格買逾51%新光金

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

新新併加碼！「1 : 0.672 + 特別股」 轉換價格衝14.18元

相關新聞

新光金本周股東人數大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

雙龍搶親的新娘新光金（2888）本周股東人數大減近1.4萬人，且是不論五張以下散戶，到400張以上、甚或千張以上大戶股東...

因應合併後勞資協商 新光銀行19日成立企業工會

台新金（2887）及中信金（2891）為爭併購新光金（2888）打得火熱，雙方都已開出保證員工留用三年。據指出，有3,8...

搶親大戲吵不停！中信金再發三點聲明 揪台新金1事轟：豈是正派企業？

對於台新金控今天回擊中信金的四點聲明，中信金在夜間再度發出三大聲明反擊，三大聲明全文如下：

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

雙龍搶娶新光金（2888）進入白熱化階段，台新金（2887）日前加碼調高併購新光金的換股比例。而業界觀察到，以今日台新金...

台新加碼併新光…每股14.18元 逼近中信金開價

為了爭取股東們支持，台新金、新光金昨（11）日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。