新光金本周股東人數大減近1.4萬人 小股東及大戶皆全面出場

雙龍搶親的新娘新光金（2888）本周股東人數大減近1.4萬人，且是不論五張以下散戶，到400張以上、甚或千張以上大戶股東全面減少。顯見上周新光金股價登上13年高點，一般股東仍關注價格先行出場。

截至13日最新統計，新光金股東總人數共431,013人，較前一周9月6日的444,971人，減少13,958人。其中持股一到五張小股東減少7,010人。而象徵大戶的400張以上股東，各級距皆全面減少，至於千張以上超大戶亦減少37人。

新光金14日股價以13.4元做收，為2011年2月以來新高。另，爭搶併購新光的台新金（2887）及中信金（2891）當天收盤價也有微妙變化，台新開出的隱含價格則首度超越中信，略高出0.07元。惟誠如台新金總經理林維俊所言，三家公司每天股價都在波動，出價高低也許隔日就有所改變。

台新金併購新光金的換股比例架構為：0.672股台新金普通股加上0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，辛種特別股每股面額10元，年利率 1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。依照台新金收盤價為18.75元計，18.75乘以0.672+1.75=14.35元。

中信金擬以0.3132股中信金普通股，加上現金約4.09元，收購1股新光金普通股，第一階段公開收購10％至51%股權。以中信金收盤價32.55元計，32.55乘以0.3132+4.09=14.28元，已低於台新金。