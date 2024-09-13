雙龍搶親上演「聲明」大戰 中信金三點回應台新金

為併購新光金（2888），台新金（2887）及中信金（2891）近日上演「聲明」大戰，繼13日稍早台新金發出四點聲明中提到中信金恣意對外散布訊息及價格，干擾市場等。中信金晚間九時許再發三點聲明回應。

中信金聲明全文如下：

二、至於公司治理部份，中信金控皆遵照主管機關相關要求辦理，此次申請皆符合轉投資條件，不會妨礙公開收購。至於新光金控股東具名控告台新金控負責人一事，事涉違反金金分離及關係人交易，並有提供錄音檔為證，因為臨時股東會開會在即，呼籲同業應主動請主管機關與檢調單位，立刻勘驗錄音帶的真實性，以破除外界質疑，杜絕流言。但是如果為真，恐怕會影響此併購案。

三、因同業高階主管於該公司重大訊息記者會，不實臆測指稱中信金控若公開收購51%新光金控股權後，會折價收購剩餘49%股權。由於此臆測屬不實指控，因此中信金控經營團隊依規定加以澄清，表示依平等對待所有股東的政策，實務上都是維持一致的收購價格。

中信金表示，反觀同業，台新金控併購彰化商業銀行時，以溢價每股26.12元取得經營權。隨後卻以每股15.54元折價換股，以致引發彰化商業銀行工會罷工抗議，這豈是「正派」企業所為？尊重股東權益才能達到和諧的成果，因此相關不實說法有澄清必要，以避免損失股東權益。