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雙龍搶親上演「聲明」大戰 中信金三點回應台新金

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為併購新光金（2888），台新金（2887）及中信金（2891）近日上演「聲明」大戰，繼13日稍早台新金發出四點聲明中提到中信金恣意對外散布訊息及價格，干擾市場等。中信金晚間九時許再發三點聲明回應。

中信金聲明全文如下：

一、併購實務上，無論是換股合併，或公開收購，都是企業併購常見作法，沒有優劣。本次因有維持市場競爭性，中國信託金控歡迎台新金融控股公司（簡稱「台新金控」）提高價格，增加了新台幣500億元，保障了新光金融控股公司（簡稱「新光金控」）股東的權益。至於，台新金控宣稱的合併的時程明確，事實上，其換股案至今尚未送主管機關審核，以富邦金融控股公司（2881）併日盛金融控股公司（5820）為例，股東會通過後，尚需花費十個月才審核完成，甚至有主管機關駁回的案例，本案又有多名董事反對，不確定性很高。反而，中信金控公開收購已送件審核，核准後50天就能確定收購成果，時程明確。

二、至於公司治理部份，中信金控皆遵照主管機關相關要求辦理，此次申請皆符合轉投資條件，不會妨礙公開收購。至於新光金控股東具名控告台新金控負責人一事，事涉違反金金分離及關係人交易，並有提供錄音檔為證，因為臨時股東會開會在即，呼籲同業應主動請主管機關與檢調單位，立刻勘驗錄音帶的真實性，以破除外界質疑，杜絕流言。但是如果為真，恐怕會影響此併購案。

三、因同業高階主管於該公司重大訊息記者會，不實臆測指稱中信金控若公開收購51%新光金控股權後，會折價收購剩餘49%股權。由於此臆測屬不實指控，因此中信金控經營團隊依規定加以澄清，表示依平等對待所有股東的政策，實務上都是維持一致的收購價格。

中信金表示，反觀同業，台新金控併購彰化商業銀行時，以溢價每股26.12元取得經營權。隨後卻以每股15.54元折價換股，以致引發彰化商業銀行工會罷工抗議，這豈是「正派」企業所為？尊重股東權益才能達到和諧的成果，因此相關不實說法有澄清必要，以避免損失股東權益。

中信金控 台新金控 新光金控

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