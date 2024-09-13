雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

雙龍搶娶新光金（2888）進入白熱化階段，台新金（2887）日前加碼調高併購新光金的換股比例。而業界觀察到，以今日台新金及中信金（2891）收盤價計算，台新開出的隱含價格在今天首度超越中信，約高出0.07元。惟誠如台新金總經理林維俊所言，三家公司每天股價都在波動，出價高低也許隔日就有所改變。

台新金併購新光金的換股比例架構為：0.672股台新金普通股加上0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股，辛種特別股每股面額10元，年利率 1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。依照台新金今日收盤價為18.75元計，18.75乘以0.672+1.75=14.35元。

中信金擬以0.3132股中信金普通股，加上現金約4.09元，收購1股新光金普通股，第一階段公開收購10％至51%股權。以中信金今天收盤價32.55元計，32.55乘以0.3132+4.09=14.28元，已低於台新金。