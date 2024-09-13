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新新併遭搶親 台新金再發四大聲明回擊中信金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新金今天再發出四大聲明。本報資料照片
台新金今天再發出四大聲明。本報資料照片

對於新新併，台新金控今天再發出四大聲明回擊中信金昨夜提出的五大聲明，全文如下：

1、本公司與新光金控合併案採百分之百換股，有明確的換股價格並一次性完成，時程明確、工具透明；本次調整換股價格，回應股東對換股價格期待，合併完成後成效將由雙方股東繼續共享。

2. 合意併購是最真誠和諧且可平衡各利害關係人權益的方式，亦符合主管機關要求兼顧各面向期待。然以公開收購之名行干擾他人合意併購之實，金融市場失序，不僅傷害股東權益，亦不利台灣金融之永續發展。

3. 金金分離，法有明文規範，本公司負責人資格業經主管機關審核通過。另本公司經營一向重視公司治理，未曾如中信金控負責人有因涉犯背信罪嫌而遭停職或涉有刑責，亦未有不當干預公司經營而連帶使經營團隊也遭致處罰情事。至於合併案之自身利害關係認定均有法定要件，絕不容有心人士穿鑿附會、濫行訴訟以詆毀本公司名譽，本公司已積極蒐證並請律師研擬後續法律行為，以維商譽。

4. 併購案涉及案關公司及股東權益甚鉅，尚未確定的消息本不得任意公告。然查中信金控尚未獲主管機關核准即恣意對外散布訊息及價格，已對市場造成不當干擾。如今在未經董事會決議及主管機關核准前，又再次任意宣布第二階段公開收購價格，視公司治理及董事會權責於無物，建請主管機關嚴查該公司決策過程合法性，俾利保護投資大眾權益。

中信金控 台新金控 新光金控

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