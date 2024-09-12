雙龍搶新光金！台新金「加碼聘金」提特別股 金管會：待送件才能審

迎戰中信金敵意併購，新新併11日調整換股架構，因台新金預計發行的辛種特別股具債務性質，外界高度關注監理機關態度，金管會今天表示，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件，才有辦法進行審查。

新光金出售陷雙龍搶珠，為爭取股東支持，台新金與新光金11日傍晚召開臨時董事會，決議改採以台新金0.672股普通股加0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。台新金預計發行的辛特為3年期、年利率1.665%，待3年期滿將強制收回，屬負債性質產品，外界高度關注金管會態度。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，身為監理機關，現在無法就雙方董事會通過內容對外表示意見，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件後，金管會才有辦法進行審查。

另一方面，中信金已向金管會申請對新光金啟動敵意併購，金管會審查進度同樣備受關注。童政彰指出，中信金已在11日正式補件，若後續持續審查、即未再要求補件，最後准駁日將落在9月24日。