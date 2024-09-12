快訊

貝碧佳最快明天轉中颱！這2日最接近台灣 北部留意大雨

獨／台灣被親俄駭客盯上！證交所、兆豐、彰銀下午官網一度當機 出手原因曝

網友爆料「蛋黃酥有蟑螂」卻沒單據 不二糕餅：不排除提告

聽新聞
0:00 / 0:00

雙龍搶新光金！台新金「加碼聘金」提特別股 金管會：待送件才能審

中央社／ 台北12日電
迎戰中信金敵意併購，新新併11日調整換股架構，因台新金預計發行的辛種特別股具債務性質，外界高度關注監理機關態度，金管會今天表示，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件，才有辦法進行審查。圖/本報資料照片
迎戰中信金敵意併購，新新併11日調整換股架構，因台新金預計發行的辛種特別股具債務性質，外界高度關注監理機關態度，金管會今天表示，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件，才有辦法進行審查。圖/本報資料照片

迎戰中信金敵意併購，新新併11日調整換股架構，因台新金預計發行的辛種特別股具債務性質，外界高度關注監理機關態度，金管會今天表示，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件，才有辦法進行審查。

新光金出售陷雙龍搶珠，為爭取股東支持，台新金與新光金11日傍晚召開臨時董事會，決議改採以台新金0.672股普通股加0.175股辛種特別股換新光金1股普通股。台新金預計發行的辛特為3年期、年利率1.665%，待3年期滿將強制收回，屬負債性質產品，外界高度關注金管會態度。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會說明，身為監理機關，現在無法就雙方董事會通過內容對外表示意見，待台新金與新光金依金融機構合併法程序向金管會送件後，金管會才有辦法進行審查。

另一方面，中信金已向金管會申請對新光金啟動敵意併購，金管會審查進度同樣備受關注。童政彰指出，中信金已在11日正式補件，若後續持續審查、即未再要求補件，最後准駁日將落在9月24日。

中信金控 併購 債務 台新金控 新光金控 金管會

延伸閱讀

旅遊風潮帶動！國人前七月刷卡2兆7410億 今年可能創新高

再有詐團冒用金管會名號行騙 這次找上媒體記者

新光金換股價14.18元 但不漲反跌 台新金盤中下挫逾2%

新新併調整換股比 新光金獨董反對意見曝光

相關新聞

雙龍搶新光金！台新金「加碼聘金」提特別股 金管會：待送件才能審

迎戰中信金敵意併購，新新併11日調整換股架構，因台新金預計發行的辛種特別股具債務性質，外界高度關注監理機關態度，金管會今...

中信金大股東辜仲諒國寶案確定無罪 中信金發2大聲明

在中信金（2891）、台新金（2887）雙龍搶新光金（2888）鬧得沸沸揚揚之時，中信金大股東辜仲諒日前繼纏訟18年的紅火案登上媒體版面後，辜仲諒被控掏空侵占中信金控資產92億元、利益輸送國寶集團的案子，有新進度。

最高法院判台壽購亞洲廣場無罪 中信金表示欣慰

中信金控今日發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。中信金控也強調，本案前...

新光金換股價14.18元 但不漲反跌 台新金盤中下挫逾2%

台新金（2887）、新光金（2888）11日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通股...

新新併調整換股比 新光金獨董反對意見曝光

台新金（2887）與新光金（2888）今日召開臨時董事會，提高換股比例，為0.672：1，並加計特別股每股0.175元，...

台新加碼併新光…每股14.18元 逼近中信金開價

為了爭取股東們支持，台新金、新光金昨（11）日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。