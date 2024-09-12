快訊

MLB／大谷翔平開轟追平秋信守亞洲紀錄 道奇首局三連轟狂炸

「饗 A Joy」免費吃！ 饗賓集團App周年慶 內用滿千抽雙人Buffet券、加碼送點數

不畏外資連三賣 台積電開盤秒填息、市值衝24.27兆

最高法院判台壽購亞洲廣場無罪 中信金表示欣慰

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中信金控發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。圖/本報資料照片【作者：曾吉松，日期：2024-08-28，數位典藏序號：20240823173847773】
中信金控發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。圖/本報資料照片【作者：曾吉松，日期：2024-08-28，數位典藏序號：20240823173847773】

中信金控今日發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。中信金控也強調，本案前經一、二審法院均判決無罪，現經最高法院駁回檢察官上訴，無罪確定，公司尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。　　

至於紅火案背信部分，中信金在聲明中指出，更二審及更三審均判決無罪，日前經最高法院更三審發回，僅剩部分細節待事實審釐清，其餘均獲無罪判決確定。公司前經多次調查，確認公司並無因本案受損相信，司法會儘速查明真相，還同仁清白。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

中信國寶弊案落幕！辜仲諒無罪確定 棄保潛逃的朱國榮判16年定讞

台新加碼併新光 中信金：彈性調整收購價

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

相關新聞

最高法院判台壽購亞洲廣場無罪 中信金表示欣慰

中信金控今日發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。中信金控也強調，本案前...

第一金投信第4季展望：IG債、公用股降波動 AI創新趨勢攻動能

近期全球關注聯準會是否正式啟動降息，美國總統大選左右未來幾年政策方向，市場迎接年底股市旺季到來，第一金投信建議，新一波降...

台灣經濟氣候暨金融情勢：Q4呈現景氣轉弱之「陰」出現機率在60%以上

國泰台大產學合作計畫團隊舉辦2024年第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，研判第4季經濟氣候將呈現景氣轉弱的「陰」，...

第15屆權民搶百萬開跑 金管會主委彭金隆：催動權證交易良性循環

金管會主委彭金隆昨（11）日表示，協助投資人善用權證理財，是金管會宣導金融知識的重點之一，並期望在兼顧保護投資人，同時建...

專家看法／民間信用過度擴張 限貸令有理

房市限貸令議題近來引發關注，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，台灣民間部門信用（意指借貸）占ＧＤＰ（國內生產毛額）...

兆豐證辦講座 教民眾防詐

為擴大推廣金融防詐、促進金融友善環境，兆豐證券今年開始，攜手子公司兆豐期貨及兆豐投顧，展開「兆豐育見高年級公益列車」系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。