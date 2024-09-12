最高法院判台壽購亞洲廣場無罪 中信金表示欣慰
中信金控今日發表聲明表示，最高法院昨日已就台灣人壽保險公司購置亞洲廣場二樓相關案件，判決無罪確定。中信金控也強調，本案前經一、二審法院均判決無罪，現經最高法院駁回檢察官上訴，無罪確定，公司尊重司法判決結果，對於所有同仁全數獲得法院證明清白，同感欣慰。
至於紅火案背信部分，中信金在聲明中指出，更二審及更三審均判決無罪，日前經最高法院更三審發回，僅剩部分細節待事實審釐清，其餘均獲無罪判決確定。公司前經多次調查，確認公司並無因本案受損相信，司法會儘速查明真相，還同仁清白。
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