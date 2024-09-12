聽新聞
0:00 / 0:00

中信金已補件 金管會24日前准駁

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控總部。 聯合報系資料照片
中信金控總部。 聯合報系資料照片

金管會昨天證實，中信金控申請公開收購新光金控案件，已在昨天正式補件，依照法規，若金管會後續未再要求中信金補件，金管會最晚會在九月廿四日決定是否同意中信金公開收購新光金。

依規定，金管會的審核時間為遞件後次日起十五個工作天，不過，先前富邦金申請公開收購日盛金，金管會僅花十個工作天就核准，因此金管會也可能在廿四日之前宣布准駁與否。但市場人士認為，由於此案相較於富邦金公開收購日盛金案複雜，金管會除了要求中信金補件，也會依照十五天期限「審好審滿」。

另一個變數則是，金管會在審期期間要求中信金「二度補件」，倘若如此，廿四日就不會是金管會准駁的最後期限。

中信金八月廿三日宣布的公開收購價格，一股新光金可拿到每股四點○九元現金，搭配○點三一三二股的中信金股票，若依昨天新光金、中信金的收盤價每股十三點五元、卅二點三元來看，經過兩周變動後，中信金實際的公開收購價格已不到十四點五五元，而是落在每股十四點二元左右。

而針對台新金、新光金昨天通過提高換股比例，新光金大股東林伯翰表示，發特別股等於向新光金原股東借三百億來合併，且三年之後才還。他指出，台新金過去發過多次特別股，甲、乙、丙、丁、戊、己的條件都比這次辛種特別股來得好；此外，辛種特別股發行，也要經過金管會同意，台新金提出把特別股計入併購架構，等於向新光金股東借錢來談合併，用特別股的方式等於對新光金股東「從左手借，右手拿回來」，並不公平。

中信金控 台新金控 新光金控

延伸閱讀

台新金總座林維俊：三大理由使台新金調高換股比例

台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

獨／討論調高換股比例 台新金、新光金明日將先後召開臨時董事會

收購新光金為何要補件？金管會說中信金少了這兩點

相關新聞

台新金加碼聘金 調高「新新併」換股比例+特別股

台新金控、中信金控搶併新光金控引發的「三角戀」又有新發展。為對抗中信金高價「搶親」，台新金、新光金昨天先後召開臨時董事會...

新聞幕後／特別股加入換股架構 股東必須注意的四件事

面對此次「雙龍搶珠」的中信金發動公開收購大軍壓境，台新金不僅提高出價，而且比原本市場預期的時間，提早了一個星期出手，據了...

新新併加碼！「1 : 0.672 + 特別股」 轉換價格衝14.18元

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，且各方角力不斷，備受金融市場關注。為了爭取股...

中信金已補件 金管會24日前准駁

金管會昨天證實，中信金控申請公開收購新光金控案件，已在昨天正式補件，依照法規，若金管會後續未再要求中信金補件，金管會最晚...

新光金許永明、林伯翰：反對特別股加入普通股換股架構

新光金今日在深夜發布重訊公告獨董對於換股比例調高的意見，其中，吳東進派的獨董許永明出具反對意見，許永明並且對特別股加入換...

台新金總座林維俊：三大理由使台新金調高換股比例

台新金控與新光金控今天分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金控的0.6720股普通股，加計0.175股辛種特別股，換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。