中信金已補件 金管會24日前准駁

金管會昨天證實，中信金控申請公開收購新光金控案件，已在昨天正式補件，依照法規，若金管會後續未再要求中信金補件，金管會最晚會在九月廿四日決定是否同意中信金公開收購新光金。

依規定，金管會的審核時間為遞件後次日起十五個工作天，不過，先前富邦金申請公開收購日盛金，金管會僅花十個工作天就核准，因此金管會也可能在廿四日之前宣布准駁與否。但市場人士認為，由於此案相較於富邦金公開收購日盛金案複雜，金管會除了要求中信金補件，也會依照十五天期限「審好審滿」。

另一個變數則是，金管會在審期期間要求中信金「二度補件」，倘若如此，廿四日就不會是金管會准駁的最後期限。

中信金八月廿三日宣布的公開收購價格，一股新光金可拿到每股四點○九元現金，搭配○點三一三二股的中信金股票，若依昨天新光金、中信金的收盤價每股十三點五元、卅二點三元來看，經過兩周變動後，中信金實際的公開收購價格已不到十四點五五元，而是落在每股十四點二元左右。

而針對台新金、新光金昨天通過提高換股比例，新光金大股東林伯翰表示，發特別股等於向新光金原股東借三百億來合併，且三年之後才還。他指出，台新金過去發過多次特別股，甲、乙、丙、丁、戊、己的條件都比這次辛種特別股來得好；此外，辛種特別股發行，也要經過金管會同意，台新金提出把特別股計入併購架構，等於向新光金股東借錢來談合併，用特別股的方式等於對新光金股東「從左手借，右手拿回來」，並不公平。