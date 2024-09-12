台新金加碼聘金 調高「新新併」換股比例+特別股

台新金控、中信金控搶併新光金控引發的「三角戀」又有新發展。為對抗中信金高價「搶親」，台新金、新光金昨天先後召開臨時董事會，通過調高換股比例架構為○點六七二股普通股加○點一七五股辛種特別股，換取新光金一股普通股。以昨收盤價推算，調整後換算「新新併」的換股價格為十四點一八元，接近中信開出約十四點二元。

台新調高換股比例+特別股

根據台新金、新光金通過的換股比例架構，從原本○點六○二二股台新金換一股新光金，改為台新金○點六七二股普通股加○點一七五股辛種特別股，換一股新光金普通股；以台新金昨天收盤價每股十八點五元和辛種特別股每股十元面額計算，調整後換股價格為十四點一八元，相較原訂價格提高百分之廿五，和新光金昨收盤價每股十三點五元相比則溢價百分之五。其中辛種特別股為期三年，年利率為百分之一點六六五，並在三年後按發行價格全數收回。

新光金董事會 兩反對兩保留

台新金董事會昨無異議通過決議，不過，新光金董事會以十一票過關，其中新光金創辦人吳東進派的兩席董事吳欣儒、李增昌投反對票，獨董許永明和新光三越法人代表則出具保留意見。

台新金總經理林維俊、新光金總經理陳恩光等經營階層昨晚赴證交所開記者會，林維俊指出，先前金管會是為了鼓勵市場整併，才開放公開收購以加快整併速度，但不能反而用公開收購來取代合意併購，金管會站在維持金融市場秩序角度，應也不樂見造成這個紛亂。

林維俊也呼籲金管會應約束中信金再調高公開收購價格，以免造成合意併購者的不公。他說，有合意併購時，就不能再核准另一公開收購，因為對方可隨時開臨董會調高價格，「這對開大門走大路的乖寶寶不公平。」至於若中信金再調高換股比例，台新金是否會再拉高價格，林維俊則說「我們一步一步走，就不能再更改」。

中信金跟進與否 將保持彈性

中信金昨晚表示暫不回應，但據了解，中信金下周五將召開例行董事會，在此之前，會否先開臨時董事會跟進拉高收購價格有待觀察，將保持調價與否的彈性空間。

針對中信金主張合併後可規模將成為第一大，新光金總經理陳恩光表示，「自己當第一，和幫別人當第一，是不同的概念。」他說，台新與新光合併，計算持股比例為百分之四十七點八，新光仍有相當大的發言權，但若用中信金的換股比例加現金，新光金只會有百分之廿，「他變成金控第一名，但新光是否第一名，不知道。」

至於台新金此次大幅調高價格，是否和當初的出價有矛盾？林維俊說，主要有三大原因，第一，當時的財務簽證的財報是在第一季底，這次用第二次季底的財報為基；第二，幾個月前和現在比較，市場對美元利率看法不同，美元利率下行趨勢更明顯，且現在很確定聯準會九月降息，新壽幣別錯配的狀況會改善，分析師也拉高新光金的估價；第三，有敵意併購議題存在，新光金股價漲不少，希望爭取股東的認同與支持，促成這次對等合併，因此調高價格，爭取股東的支持。