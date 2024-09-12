台新加碼併新光 金融圈：要過兩個關卡

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

台新金（2887）與新光金（2888）昨（11）日開臨時董事會，宣布1股新光金換0.672股的台新金普通股，再加上0.175股的特別股（三年到期贖回），換算最新是每股14.18元收購價，已進逼中信金（2891）14.2元（以中信金昨32.3元換算），台新拉價要爭取新光股東支持，但金融圈認為，後面還有兩大難關。

第一是10月9日雙方股東臨時會是否能順利通過換股合併？新光小股東是否願意先借錢給台新三年，每年只領1.665%股息？第二、就算雙方通過換股合併後，要送金管會審核，金管會最不喜併購以發「特別股」方式籌資，要過金管會這關恐變更難。

金管會內部認為，併購資金來源仍需以普通股為優先，因特別股有負債性質，並非有主要資本支撐，過往金管會檢視金控財務結構，也會檢視特別股比率是否過高。金管會過往對金融併購的資金需求，都希望是股東「真心白銀」掏錢出來，若加計了特別股，恐有弱化合併後的台新新光金控資本的疑慮，可能台新金得提出更強力理由去說服金管會。

一位具多年併購經驗的律師認為，台新金以普通股+特別股來換股合併新光金，突顯三大關鍵，一、台新金目前帳上現金有限，特別股就是一種「賒帳」概念，現在先跟股東借錢，三年後再還錢。二、當台新帳上現金有限，又如何去說服金管會，未來有能力去支應新壽的增資需求？也因這次發行的新種特別股，某種程度是「債」，發行後會讓台新股本膨脹，三年到期贖回也會讓資本弱化。三、每年給特別股東1.665%股息，比目前五大銀行一年期定存1.7%還低，更何況目前高達約2%通膨率？股息可能會被通膨吃掉，小股東願意埋單嗎？

金管會11日已收到中信金補件，依此再度起算後面的九天審核期，市場推估金管會准駁期間將會落在9月24日之前。

中信金控 台新金控 新光金控

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