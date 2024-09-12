台新加碼併新光 中信金：彈性調整收購價

台新金（2887）、中信金（2891）搶親新光金（2888）進入價格攻防戰。台新金與新光金昨（11）日宣布將調高換股比例，換算後價格在14.18元，與中信金開出約14.2元（以11日股價計算），幾乎不相上下。中信金總經理高麗雪昨日表示，「中信金將彈性調整收購價。」

高麗雪說，目前針對是否要調整價格，難以回應，不過日前提出的1股新光金可拿到每股4.09元現金，搭配0.3132股的中信金股票，是概估的價格，隨時可以調整。假設金管會核准公開收購，中信金只要召開董事會，再次決定公開收購價，「董事會是可以維持上次價格，也可以調高或調低。」

中信金8月23日日宣布，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。高麗雪指出，不論新新併是否通過，中信金會一直買到51%股權為止。

金融圈人士分析，假設新新併通過，中信金持續執行收購，雙方同時並進，屆時股權轉換，中信金將成為台新新光金大股東，買到51%股權中信金將有權利召開股東臨時會，一併吃下台新新光金，但台新金也有選擇權，亦即召開董事會宣布退出，避免兩宗合併同時成立，被中信金吃掉的局面。