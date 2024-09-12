台新加碼併新光…每股14.18元 逼近中信金開價

為了爭取股東們支持，台新金（2887）、新光金（2888）昨（11）日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.672股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股，年利率1.665%，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元，逼近中信金（2891）依目前股價計算的14.2元。

台新金與新光金於昨日分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額10元，年利率 1.665%，並在三年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行之特別股。

雙龍搶「新光」時程

依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算，普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元，調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。而中信金部分，換股比例為「1股新光金換0.3132股中信金及現金約4.09元」，以中信金11日收盤價32.3元計算，大約是14.2元，台新金此次提出的價格與之接近。

至於未來是否還會調高換股比例？台新金總經理林維俊表示，由於10月9日將召開臨時股東會，這一兩天就會把所有的議案以及這次的價格通通上傳到交易所，也就是說，價格就固定了，之後也不會再做調整，之後就是提這個案子給股東會做表決。

針對有人質疑「新光可以當第一，為何要當第四？」，陳恩光表示，大家都想當第一，但是你是幫人家當第一，還是幫自己當第一，是不一樣的概念，以內部計算，若合併案完成，台新新光金控將由台新持股約52%，新光持股約48%，我們有相當大的發言權跟管理權，即責任共單，成效共享，但若用中信的換股比例來計算，新光持股約20幾%，中信確實是第一了，但新光就不一定。

新光金本次臨時董事會中，針對調高換股比例議案，共有11席董事贊成，二席持保留意見，二席反對，總經理陳恩光指出，反對的董事主要是對特別股有疑慮，因中信金有用現金交換，但台新金是類現金的特別股，雖然台新過去發放股息的記錄也還不錯，但目前尚未有盈餘需要累積，沒辦法到十全十美，持反對意見的董事應是對這個部分還有顧慮。