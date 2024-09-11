台新金：新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數

為爭取合意併購獲股東支持，台新金與新光金今天召開臨時董事會通過換股架構調整。台新金總經理林維俊強調，新新併開大門走大路，中信金公開收購條件尚未獲金管會核准、未作盡職調查即開價及首波公開收購上限為51%股權，剩餘49%收購價格未知，都還是不確定因素。

新光金出售陷雙龍搶珠，為爭取股東支持，台新金與新光金今天召開臨時董事會，決議改採以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股，並於晚間赴證交所召開重訊記者會。

林維俊直言，中信金公開收購還有3大不確定因素，首先是公開收購條件尚未經主管機關核准，能否獲准仍不確定，其次是中信金沒作盡職調查，開價是否擾亂金融市場秩序，也是不確定因素，第3是中信金首波公開收購上限為51%股權，此條件僅對最少10%、最多51%股東進行交換，剩下49%股權收購是什麼價格，也還是不確定因素。

林維俊表示，台新金出價是對新光金100%股東，若新新併順利完成，是對新光金100%股東都以此價格交換；他強調，台新金是合意對等、直接面對100%新光金股東，中信金出價則還具不確定因素，不應該直接比較，且3家都是上市公司、股價會上下波動，誰高誰低很難講。

林維俊更直言，近期外界對中信金董事辜仲諒涉紅火案的誠信問題有諸多討論，或許也會增添公開收購的不確定因素，相信主管機關會作最好判斷與裁決。

林維俊說，台灣過往因二次金改紛擾，導致金融市場整併速度變慢，金管會為鼓勵金融整併，2018年開了公開收購的路，但金管會也了解公開收購造成市場秩序的擾亂可能較合意併購嚴重，因此僅限特定體質金融機構可進行公開收購，主管機關的美意，並非讓惡意併購取代合意併購。

外界關注，若中信金獲准並成功收購新光金過半股權，且台新金與新光金10月9日召開股東臨時會亦通過新新併，屆時新成立的金控恐將有數個不同立場大股東存在，甚或中信金持股可能拿下新金控經營權。

林維俊指出，主管機關站在維持金融市場秩序角度，應不樂見金融市場紛亂造成紛爭，他相信主管機關會有睿智判斷如何最好地維持市場秩序；他認為已有合意併購在進行時，政府不應開放公開收購、惡意併購擾亂合意併購。

林維俊也提到，此次董事會決議併購架構後，近1、2日會將所有議案和價格通通上傳至證交所，以進行10月9日股臨會準備作業，換言之新新併價格已固定住了，股臨會即是以此價格經股東表決，但公開收購還可調整價格，法律上具有權利義務不平等漏洞。

林維俊表示，新新併一切開大門走大路，但公開收購在法律上對價格調整規定沒那麼縝密，對開大門走大路的乖寶寶不公平，希望主管機關可朝已送件公開收購價格後即不要調整的方向思考。

對於新光集團大股東林伯翰主張與中信金合併能躍居金控之冠，為何要與台新金合併續居第4大金控，林維俊表示，若政府准中信金公開收購新光金，算數上加起來資產規模會是第1沒錯，但這是很簡單的說法，忽略文化問題、員工問題及公司誠信問題。

他強調，「台新金是正派經營的公司」，且和新光金有共同文化，併購後對保戶、存戶、員工及股東都好，銀行、保險及證券3支柱平衡度也會很好，合併後綜效與資產規模都能擴張。

新光金總經理陳恩光則表示，當第1當然很好，「大家都希望當第1，但你是幫人家當第1、還是自己當第1，是不一樣的概念」；若新新併成就，內部計算原新光金股東持股比例近47.8%，仍有相當大的發言權與管理權，現在即便先假設中信金對新光金100%股權都適用一樣的收購條件，原新光金股東持股僅剩2成許，「中信金真的是變金控第1，但我們是不是變第1，不知道」。