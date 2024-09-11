股臨會10月9日登場！台新總經理林維俊：換股比例不會再調整

新光金（2888）出售演變成新新併、中信金（2891）公開收購雙龍搶珠局面，各方角力不斷，備受金融市場關注。為了爭取股東們支持，台新金（2887）、新光金11日下午召開臨時董事會，通過調高換股比例為1股新光金換0.6720股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股，年利率1.665%，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為 14.18元。

台新金與新光金於昨日分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額為新臺幣10 元，年利率 1.665%，並在3年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行之特別股。

依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算，普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元，調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。而中信金部分，換股比例為「1股新光金換0.3132股中信金及現金約4.09元」，以中信金11日收盤價32.3元計算，大約是14.2元，台新金此次提出的價格與之接近。

而中信金仍可提高公開收購價格，將對台新金帶來壓力，林維俊認為，拿台新金的數字跟中信金的數字來比，並非很對等的比較，因為台新金是對等合併，是經過兩年努力，做了非常深入的盡職調查，才能夠達到這個數字，加上中信金公開收購尚未獲得核准，仍有不確性因素，且三家金控都是上市公司，每天股價波動，誰高誰低還很難說，也許明天就有所改變。

至於未來是否還會調高換股比例？台新金總經理林維俊表示，由於10月9日將召開臨時股東會，這一兩天就會把所有的議案以及這次的價格通通上傳到交易所，也就是說，價格就固定了，之後也不會再做調整，之後就是提這個案子給股東會做表決。

林維俊也指出，台新之所以選擇用特別股，而非現金，是因為台新金控目前帳上還有200多億的現金，不必配發出去，可以用來支持公司未來的發展，以及如果未來遇到金融不穩定的時候，這是我們抵禦風險的能力，以及如果未來有子公司需要增資，也能有增資的能力。

林維俊表示，辛種特別股每年股利約5億多元，三年後要贖回則需動用300億元，後續除可動用台新金帳上約200億元現金，加上台新及新光獲利表現穩健，三年後要贖回辛特並不難。